CCC rusza z „legendarną” promocją! Klienci mogą zaoszczędzić setki złotych
Sieć CCC ponownie zaskakuje swoich klientów wyjątkową ofertą, która wraca tylko kilka razy w roku. Tak zwana „legendarna promocja” cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a tym razem obejmuje wszystkie modele butów – bez wyjątków.
Na czym polega wyjątkowa oferta?
W ramach promocji kupując dwie pary butów, za drugą, tańszą parę otrzymuje się zwrot pełnej kwoty na kartę podarunkową Modivo. To oznacza, że klienci mogą wykorzystać kartę na kolejne zakupy – na przykład na trzecią parę butów, która w praktyce wychodzi całkowicie za darmo.
Dodatkowo CCC dorzuca -30% rabatu na plecaki, torebki i walizki, co sprawia, że akcja jest jeszcze bardziej opłacalna.
Dla kogo promocja i jak z niej skorzystać?
Akcja obejmuje wszystkie buty, niezależnie od sezonu. Można wybierać zarówno wśród modeli letnich, jak i przygotować się na jesień oraz zimę. Nie trzeba ograniczać się tylko do CCC – kartę Modivo można wykorzystać również w innych partnerskich sklepach, takich jak HalfPrice czy eobuwie.
Jak długo potrwa „legendarna promocja”
Promocja działa zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych i potrwa do 14 września 2025 roku. Warto jednak się pospieszyć – zainteresowanie jest tak duże, że pod koniec akcji wybór rozmiarów i modeli bywa mocno ograniczony.
\Co to oznacza dla klientów
To idealny moment, by uzupełnić swoją garderobę i jednocześnie zaoszczędzić. Dzięki tej akcji można kupić nawet trzy pary butów w cenie dwóch i skorzystać z dodatkowych rabatów na akcesoria.
