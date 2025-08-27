CCC rusza z „legendarną” promocją! Klienci mogą zaoszczędzić setki złotych

27 sierpnia 2025 14:23 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sieć CCC ponownie zaskakuje swoich klientów wyjątkową ofertą, która wraca tylko kilka razy w roku. Tak zwana „legendarna promocja” cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a tym razem obejmuje wszystkie modele butów – bez wyjątków.

Fot. Warszawa w Pigułce

Na czym polega wyjątkowa oferta?

W ramach promocji kupując dwie pary butów, za drugą, tańszą parę otrzymuje się zwrot pełnej kwoty na kartę podarunkową Modivo. To oznacza, że klienci mogą wykorzystać kartę na kolejne zakupy – na przykład na trzecią parę butów, która w praktyce wychodzi całkowicie za darmo.

Dodatkowo CCC dorzuca -30% rabatu na plecaki, torebki i walizki, co sprawia, że akcja jest jeszcze bardziej opłacalna.

Dla kogo promocja i jak z niej skorzystać?

Akcja obejmuje wszystkie buty, niezależnie od sezonu. Można wybierać zarówno wśród modeli letnich, jak i przygotować się na jesień oraz zimę. Nie trzeba ograniczać się tylko do CCC – kartę Modivo można wykorzystać również w innych partnerskich sklepach, takich jak HalfPrice czy eobuwie.

Jak długo potrwa „legendarna promocja”

Promocja działa zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych i potrwa do 14 września 2025 roku. Warto jednak się pospieszyć – zainteresowanie jest tak duże, że pod koniec akcji wybór rozmiarów i modeli bywa mocno ograniczony.

\Co to oznacza dla klientów

To idealny moment, by uzupełnić swoją garderobę i jednocześnie zaoszczędzić. Dzięki tej akcji można kupić nawet trzy pary butów w cenie dwóch i skorzystać z dodatkowych rabatów na akcesoria.

