Ceny paliw lecą w dół? Kierowcy dostaną prezent po długim weekendzie!
Przed długim sierpniowym weekendem ceny paliw w Polsce spadają, a analitycy prognozują, że trend ten może utrzymać się także w kolejnych dniach – cierpliwi kierowcy, którzy poczekają z tankowaniem, mogą zapłacić jeszcze mniej.
Ceny paliw spadają przed długim weekendem – kierowcy mogą jeszcze zyskać
Połowa sierpnia przynosi kierowcom dobre wieści – ceny benzyny, oleju napędowego i gazu od końca lipca systematycznie spadają. Analitycy przewidują, że ten trend może utrzymać się także po długim weekendzie, co oznacza dodatkowe oszczędności dla tych, którzy zdecydują się zatankować później.
Obecnie średnie ceny na stacjach kształtują się na poziomie około 5,83 zł za litr benzyny 95, 5,97 zł za olej napędowy, 6,60 zł za benzynę 98 i 2,67 zł za LPG. W przyszłym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się dalszych spadków – Pb98 może kosztować nawet 6,45 zł, Pb95 w okolicach 5,71 zł, a ON poniżej 5,90 zł. Gaz ma być najtańszy – w przedziale 2,57–2,64 zł za litr.
Na stabilizację cen wpływa ostrożność inwestorów, którzy wyczekują efektów spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Od wyniku rozmów może zależeć przyszłość dostaw rosyjskiej ropy, a w konsekwencji – sytuacja na globalnym rynku paliw. Do tego czasu zmienność cen pozostaje ograniczona, co sprzyja utrzymaniu spadkowego trendu w Polsce.
Eksperci radzą, by ci, którzy mogą, wstrzymali się z tankowaniem do przyszłego tygodnia – cierpliwi kierowcy mogą dzięki temu zapłacić jeszcze mniej.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.