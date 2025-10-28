Ceny paliw przed Wszystkimi Świętymi wystrzelą w górę! Kierowcy będą w szoku przy kasie.
Ceny paliw przed Wszystkimi Świętymi 2025. Kierowcy muszą przygotować się na drogie tankowanie Kierowców czekają nerwowe dni przed długim weekendem związanym z dniem Wszystkich Świętych.
Eksperci nie mają wątpliwości – na stacjach benzynowych będzie drożej. Już teraz ceny paliw rosną z tygodnia na tydzień, a szczyt podwyżek ma przypaść właśnie na przełom października i listopada.
Dlaczego paliwa znowu drożeją
Wzrost cen to efekt połączenia kilku czynników. Światowe notowania ropy znowu pną się w górę po ograniczeniu wydobycia przez kraje OPEC i nasileniu sankcji wobec Rosji. Do tego dochodzi rosnący kurs dolara, który wpływa na koszt importu surowca. W Polsce swoje robi także sezonowy wzrost popytu – miliony kierowców ruszają w drogi, by odwiedzić groby bliskich.
W efekcie eksperci przewidują, że litr popularnej benzyny Pb95 może kosztować nawet powyżej sześciu złotych. Olej napędowy utrzymuje się na zbliżonym poziomie, a LPG, choć wciąż najtańsze, również drożeje.
Co to oznacza dla kierowców
Jeśli planujesz wyjazd w długi weekend, przygotuj się na wyższe rachunki za tankowanie. Nawet niewielkie podwyżki przy dłuższych trasach mogą znacząco obciążyć domowy budżet. Wielu kierowców już teraz decyduje się zatankować wcześniej, zanim ceny sięgną maksimum.
Droższe paliwa to nie tylko większy koszt dla podróżujących. Wzrost cen na stacjach może w krótkim czasie przełożyć się na droższy transport towarów i usług. W rezultacie możemy spodziewać się wzrostu cen żywności, przesyłek kurierskich i biletów autobusowych.
Jak uniknąć przepłacania
Najprostszą strategią jest zaplanowanie tankowania wcześniej. Warto porównać ceny w aplikacjach, które pokazują najtańsze stacje w okolicy. Lepiej unikać tankowania w weekend poprzedzający Wszystkich Świętych, gdy ceny często są celowo podnoszone. Kierowcy, którzy mają taką możliwość, powinni zatankować do pełna kilka dni wcześniej.
Jeśli to możliwe, warto rozważyć wspólne podróże z rodziną lub sąsiadami. Coraz więcej osób decyduje się też na pociągi, które w okresie świątecznym uruchamiają dodatkowe połączenia. Dla tych, którzy muszą jechać autem, liczy się każda złotówka, dlatego warto zadbać o ekonomiczną jazdę – spokojne tempo i niższe obroty silnika pozwalają realnie zmniejszyć zużycie paliwa.
Droższe paliwo, droższe życie
Podwyżki przed Wszystkimi Świętymi to tylko początek trudniejszego sezonu dla kierowców. Wiele wskazuje na to, że ceny nie spadną szybko po świętach, a trend wzrostowy może utrzymać się przez całą zimę. Dlatego warto już teraz zaplanować wydatki i szukać sposobów na oszczędności.
Na stacjach benzynowych znów zapłacimy więcej, a tegoroczne Wszystkich Świętych mogą okazać się jednymi z najdroższych w ostatnich latach.
Źródła: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
