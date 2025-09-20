Chaos na lotniskach w Europie. Cyberatak sparaliżował odprawy pasażerów
Problemy z odprawą, wielogodzinne opóźnienia i odwołane loty – to scenariusz, z którym od rana muszą mierzyć się pasażerowie kilku największych europejskich lotnisk. Jak informuje agencja Reuters, winny jest poważny cyberatak na jednego z dostawców systemów odprawy i boardingu – firmę Collins Aerospace.
jeśli dziś gdzieś lecicie mogą być ❌ problemy.
Jeden z dostawców usług check-in i boardingowych, Collins Areospace został zhackowany i jego systemy nie działają. Odprawy odbywają się ręcznie co powoduje opóźnienia.
Problemy dotyczą głównie lotnisk na których ten system… pic.twitter.com/3nsq7f3dcK
— Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) September 20, 2025
Zaatakowano kluczowy system lotniczy
Atak sparaliżował działanie systemów wykorzystywanych przez wiele linii lotniczych w Europie. Collins Aerospace obsługuje między innymi procesy odpraw pasażerskich i boardingu na lotniskach w Londynie (Heathrow), Brukseli, Berlinie oraz kilku innych europejskich portach. W wyniku ataku obsługa podróżnych prowadzona jest ręcznie, co powoduje ogromne opóźnienia i długie kolejki.
Informacje te potwierdził serwis Niebezpiecznik, powołując się na oficjalne komunikaty. Jak podano, odprawy prowadzone są ręcznie, co znacząco wpływa na przepustowość i płynność obsługi lotów.
Czy Polska jest zagrożona?
Polskie lotniska w chwili obecnej działają normalnie, a MSWiA zapewnia, że nie ma żadnych sygnałów wskazujących na zagrożenie dla krajowych portów lotniczych. Rzeczniczka resortu Karolina Gałecka poinformowała, że sytuacja jest monitorowana, a polskie służby są w stałym kontakcie z partnerami zagranicznymi.
Wszystko wskazuje na to, że cyberatak był wymierzony w konkretnego dostawcę technologii wykorzystywanej w wielu europejskich portach, ale nie objął polskich systemów.
Opóźnienia, które mogą potrwać
Pasażerowie, którzy planują dziś podróż z lotnisk objętych problemem, powinni przygotować się na ewentualne opóźnienia, zmiany godzin odlotów, a w skrajnych przypadkach nawet odwołania połączeń. Sytuacja dotyczy głównie portów lotniczych, które korzystają z usług firmy Collins Aerospace – w tym Londynu, Berlina i Brukseli.
Operatorzy lotnisk apelują do podróżnych o wcześniejsze przybycie i bieżące śledzenie komunikatów linii lotniczych.
Co to oznacza dla pasażera?
Jeśli dziś lub w najbliższych dniach planujesz lot z któregoś z głównych europejskich hubów, sprawdź status swojego połączenia przed wyjazdem na lotnisko. Warto mieć przy sobie wydrukowaną kartę pokładową oraz dodatkowe dokumenty potwierdzające rezerwację – w razie awarii systemu cyfrowego mogą być przydatne w ręcznej odprawie.
Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa alarmują, że to kolejny przykład na to, jak wrażliwa jest infrastruktura transportowa na ataki cyfrowe. W dobie rosnących napięć geopolitycznych takie zdarzenia mogą się niestety powtarzać.
Cyberatak na systemy check-in i boardingu jednej z czołowych firm obsługujących lotniska sparaliżował dziś ruch lotniczy w kilku europejskich krajach. Choć Polska nie została bezpośrednio dotknięta, incydent pokazuje, jak szybko lokalna awaria może przerodzić się w ogólnoeuropejski chaos. Pasażerowie powinni zachować czujność i na bieżąco monitorować informacje od przewoźników.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.