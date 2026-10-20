Charakterystyczny komin Elektrociepłowni Siekierki zostanie rozebrany
Panorama południowej Warszawy zmieni się na zawsze. Jak informuje Orlen Termika, na początku listopada 2026 r. rusza rozbiórka 200-metrowego komina E3 w Elektrociepłowni Siekierki. Nie będzie wybuchu ani spektakularnego upadku. Komin będzie znikał powoli, od góry, przez kilka miesięcy.
Najstarszy komin elektrociepłowni stoi od 1974 roku
Komin, w języku energetyków emitor E3, zbudowano w 1974 r. w południowej części Elektrociepłowni Siekierki. To najstarszy komin na terenie zakładu. Konstrukcja ma 200 m wysokości i jest pomalowana w 7 biało-czerwonych pasów. Przez ponad pół wieku była jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów krajobrazu Siekierek, widocznym z wielu miejsc w południowej części miasta.
Decyzja o rozbiórce wynika z wieku komina i jego stanu technicznego. Ostatni raz E3 pracował w lutym 2026 r., a w czerwcu został oficjalnie wyłączony z eksploatacji.
Zastąpił go komin ponad 3 razy niższy
Po ponad 50 latach pracy funkcję E3 przejął nowy emitor. Jest stalowy i ma 65 m wysokości, czyli ponad 3 razy mniej niż jego poprzednik. Wyposażono go w nowoczesną instalację odprowadzania spalin, dostosowaną do obecnych i przyszłych wymagań technologicznych oraz środowiskowych.
Robot będzie ciął komin od góry
Rozbiórkę przeprowadzi się metodą mechaniczną. Trzon komina będzie stopniowo cięty i kruszony od góry przez robota rozbiórkowego. Kolejne fragmenty konstrukcji trafią do wnętrza komina, a stamtąd zostaną usunięte przez otwór u jego podstawy.
Taka metoda oznacza, że mieszkańcy nie zobaczą jednego dnia, w którym komin zniknie. Biało-czerwona konstrukcja będzie się skracać z tygodnia na tydzień. Zakończenie prac zaplanowano na kwiecień 2027 r., więc wiosną przyszłego roku po E3 nie powinno być już śladu.
Wykonawcą rozbiórki jest firma Hope Group Sp. z o.o., która specjalizuje się w wyburzeniach przemysłowych, w tym wysokich kominów.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.