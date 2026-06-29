Chcesz wynająć mieszkanie w Warszawie? Najnowsze ceny mogą Cię zaskoczyć

29 czerwca 2026 14:53 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Wynajem mieszkania w Warszawie kosztuje już średnio 4844 zł miesięcznie, co czyni stolicę najdroższym miastem w Polsce. Najnowsze dane pokazują, że różnica względem najtańszych miast jest ogromna – za wynajem w Kielcach zapłacimy ponad dwa razy mniej. Jednocześnie eksperci wskazują, że na rynek wpływają nowe przepisy oraz zmieniające się oczekiwania najemców.

Blok na warszawskim osiedlu. Fot. Warszawa w Pigułce.
Blok na warszawskim osiedlu. Fot. Warszawa w Pigułce.

Wynajem mieszkania w Warszawie coraz droższy. Stolica pozostaje najdroższym miastem w Polsce

Osoby planujące wynajem mieszkania w Warszawie muszą przygotować się na coraz większe wydatki. Najnowsze dane pokazują, że stolica pozostaje zdecydowanie najdroższym miastem w Polsce pod względem kosztów najmu. Średnie czynsze są tu ponad dwukrotnie wyższe niż w najtańszych miastach wojewódzkich.

Zobacz również:

Warszawa zdecydowanie najdroższa

Z najnowszych danych wynika, że średni miesięczny koszt wynajmu mieszkania w Warszawie wynosi już 4844 zł. To najwyższa stawka spośród wszystkich miast wojewódzkich w Polsce. Dla porównania w Kielcach średni czynsz wynosi 1968 zł, a w Białymstoku 2090 zł.

Oznacza to, że wynajęcie mieszkania w stolicy kosztuje ponad dwa razy więcej niż w najtańszych miastach kraju. W samym maju ceny najmu w Warszawie wzrosły o 1,7 proc. względem poprzedniego miesiąca.

Na rynku nie brakuje ofert

Mimo wysokich cen liczba dostępnych mieszkań utrzymuje się na stabilnym poziomie. W maju w całej Polsce aktywnych było ponad 24 tys. ofert najmu, z czego około 16 tys. przypadało na siedem największych miast.

Eksperci zwracają uwagę, że rynek pozostaje bardzo dynamiczny. W samej Warszawie każdego miesiąca odświeżana jest znaczna część dostępnych ogłoszeń, co świadczy o dużej rotacji mieszkań.

Zmieniają się oczekiwania najemców

Coraz większy wpływ na rynek mają młodzi najemcy, przede wszystkim przedstawiciele pokolenia Z. Dla wielu z nich liczy się nie tylko cena i lokalizacja, ale również elastyczne warunki najmu, nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz możliwość zamieszkania ze zwierzętami.

Zobacz również:

Rośnie również zainteresowanie mieszkaniami wyposażonymi w aplikacje do zgłaszania usterek, obsługi części wspólnych czy odbioru przesyłek. Eksperci przewidują, że tego typu udogodnienia w najbliższych latach staną się standardem.

Nowe przepisy mogą wpłynąć na rynek

Analitycy wskazują również na wpływ nowych regulacji dotyczących najmu krótkoterminowego. Ich zdaniem dopiero kolejne miesiące pokażą, czy część mieszkań dotychczas przeznaczonych na wynajem turystyczny trafi na rynek najmu długoterminowego. Jeśli tak się stanie, podaż mieszkań może wzrosnąć, co w przyszłości może wpłynąć na poziom cen.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna