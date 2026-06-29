Chcesz wynająć mieszkanie w Warszawie? Najnowsze ceny mogą Cię zaskoczyć
Wynajem mieszkania w Warszawie kosztuje już średnio 4844 zł miesięcznie, co czyni stolicę najdroższym miastem w Polsce. Najnowsze dane pokazują, że różnica względem najtańszych miast jest ogromna – za wynajem w Kielcach zapłacimy ponad dwa razy mniej. Jednocześnie eksperci wskazują, że na rynek wpływają nowe przepisy oraz zmieniające się oczekiwania najemców.
Wynajem mieszkania w Warszawie coraz droższy. Stolica pozostaje najdroższym miastem w Polsce
Osoby planujące wynajem mieszkania w Warszawie muszą przygotować się na coraz większe wydatki. Najnowsze dane pokazują, że stolica pozostaje zdecydowanie najdroższym miastem w Polsce pod względem kosztów najmu. Średnie czynsze są tu ponad dwukrotnie wyższe niż w najtańszych miastach wojewódzkich.
Warszawa zdecydowanie najdroższa
Z najnowszych danych wynika, że średni miesięczny koszt wynajmu mieszkania w Warszawie wynosi już 4844 zł. To najwyższa stawka spośród wszystkich miast wojewódzkich w Polsce. Dla porównania w Kielcach średni czynsz wynosi 1968 zł, a w Białymstoku 2090 zł.
Oznacza to, że wynajęcie mieszkania w stolicy kosztuje ponad dwa razy więcej niż w najtańszych miastach kraju. W samym maju ceny najmu w Warszawie wzrosły o 1,7 proc. względem poprzedniego miesiąca.
Na rynku nie brakuje ofert
Mimo wysokich cen liczba dostępnych mieszkań utrzymuje się na stabilnym poziomie. W maju w całej Polsce aktywnych było ponad 24 tys. ofert najmu, z czego około 16 tys. przypadało na siedem największych miast.
Eksperci zwracają uwagę, że rynek pozostaje bardzo dynamiczny. W samej Warszawie każdego miesiąca odświeżana jest znaczna część dostępnych ogłoszeń, co świadczy o dużej rotacji mieszkań.
Zmieniają się oczekiwania najemców
Coraz większy wpływ na rynek mają młodzi najemcy, przede wszystkim przedstawiciele pokolenia Z. Dla wielu z nich liczy się nie tylko cena i lokalizacja, ale również elastyczne warunki najmu, nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz możliwość zamieszkania ze zwierzętami.
Rośnie również zainteresowanie mieszkaniami wyposażonymi w aplikacje do zgłaszania usterek, obsługi części wspólnych czy odbioru przesyłek. Eksperci przewidują, że tego typu udogodnienia w najbliższych latach staną się standardem.
Nowe przepisy mogą wpłynąć na rynek
Analitycy wskazują również na wpływ nowych regulacji dotyczących najmu krótkoterminowego. Ich zdaniem dopiero kolejne miesiące pokażą, czy część mieszkań dotychczas przeznaczonych na wynajem turystyczny trafi na rynek najmu długoterminowego. Jeśli tak się stanie, podaż mieszkań może wzrosnąć, co w przyszłości może wpłynąć na poziom cen.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.