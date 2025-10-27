Chińczycy w opałach. Ponad 115 tysięcy aut do naprawy, ujawniono powód gigantycznej awarii.
Chiński gigant motoryzacyjny BYD mierzy się z największą akcją serwisową w swojej historii. Firma potwierdziła, że ponad 115 tysięcy samochodów elektrycznych musi zostać natychmiast naprawionych z powodu poważnych usterek.
To ogromny cios w wizerunek producenta, który jeszcze niedawno był uznawany za największego rywala Tesli.
Problemy dotyczą głównie dwóch modeli – BYD Tang oraz BYD Yuan Pro. W pierwszym z nich wykryto wady konstrukcyjne, które mogą wpływać na stabilność pojazdu i działanie układów wspomagania. W drugim – błędy montażowe baterii trakcyjnych, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do przegrzania i ryzyka pożaru.
Akcja serwisowa obejmuje auta wyprodukowane w latach 2015–2022 i dotyczy zarówno rynku chińskiego, jak i eksportowych wersji pojazdów. Usterki wykryto po serii incydentów, które zmusiły producenta do dokładnej analizy systemów bezpieczeństwa. BYD zapewnia, że naprawy będą wykonywane bezpłatnie, a właściciele zostaną indywidualnie poinformowani o konieczności zgłoszenia się do serwisu.
Dla koncernu to nie tylko problem techniczny, ale i wizerunkowy. BYD, który w ostatnich latach stał się liderem globalnej sprzedaży aut elektrycznych, teraz musi udowodnić, że potrafi reagować na kryzysy z taką samą skutecznością, z jaką wcześniej zdobywał rynek.
Co to oznacza dla kierowców
Jeśli posiadasz samochód marki BYD, warto jak najszybciej sprawdzić numer VIN i status akcji serwisowej. Producent uruchomił specjalne kanały kontaktu, by umożliwić klientom szybkie umówienie wizyty w autoryzowanym punkcie. Eksperci zalecają, by nie zwlekać z naprawą nawet pozornie drobna usterka w układzie elektrycznym może prowadzić do poważnych konsekwencji.
Dla branży motoryzacyjnej to ważny sygnał: nawet najwięksi gracze na rynku elektromobilności nie są odporni na błędy produkcyjne. Afera z BYD pokazuje, że w wyścigu o dominację w segmencie aut elektrycznych zaufanie klientów może być równie cenne jak innowacyjna technologia.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
