Chiński gigant e-commerce rusza z potężną rekrutacją w Polsce! Powstaną kolejne tysiące miejsc pracy
Globalna platforma e-commerce Shein ogłosiła kolejną fazę dynamicznej ekspansji w Polsce. Po utworzeniu ponad 3 tysięcy etatów od początku 2026 roku, gigant handlu internetowego zapowiada zatrudnienie kolejnych tysięcy pracowników w swoim ultranowoczesnym hubie logistycznym na Dolnym Śląsku. Sprawdź, kogo szuka azjatycki potentat i jak rozwój infrastruktury wpłynie na krajowy rynek pracy oraz sektor e-handlu!
Roboty, automatyzacja i setki wakatów. Kogo rekrutuje Shein?
Europejskie Centrum Logistyczne Shein na Dolnym Śląsku umacnia swoją pozycję jako kluczowy węzeł dystrybucyjny platformy na Starym Kontynencie. Obiekt należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie kompleksów magazynowych w europejskim sektorze e-handlu – procesy kompletacji zamówień są w nim niemal w całości zautomatyzowane dzięki wykorzystaniu robotów mobilnych oraz nowoczesnych linii sortujących. Aby sprostać rosnącemu wolumenowi paczek, koncern uruchamia masowy nabór personelu.
Rekrutacja obejmuje szeroki wachlarz stanowisk – od bezpośredniej obsługi magazynowej i logistyki operacyjnej, po wysoce wyspecjalizowane role managerskie i techniczne. Poszukiwani są m.in. eksperci do spraw odpraw celnych, koordynatorzy transportu drogowego, kierownicy projektów, analitycy danych i kosztów oraz specjaliści od zakupów i łańcucha dostaw. Choć przedstawiciele spółki nie ujawniają widełek płacowych, zaznaczają, że wynagrodzenie będzie ściśle powiązane z kwalifikacjami i rynkowym doświadczeniem kandydatów.
Ekspansja w cieniu rywalizacji z Amazonem i wsparcie dla polskich firm
Inwestycja w polską infrastrukturę przekłada się także na zlecenia dla lokalnego biznesu. Jak podkreśla kierownictwo platformy, dolnośląski hub współpracuje już z ponad 200 polskimi przedsiębiorstwami z sektora małych i średnich firm, które dostarczają towary oraz usługi niezbędne do utrzymania płynności operacyjnej. Michał Kania, dyrektor ds. relacji instytucjonalnych w Shein Polska, zwraca uwagę, że w ciągu zaledwie czterech lat dolnośląski ośrodek urósł do rangi jednego z najważniejszych centrów logistycznych koncernu na świecie.
Działania platformy wpisują się w szerszy trend zaciekłej rywalizacji o pracowników logistyki w Europie Środkowo-Wschodniej. Zaledwie w ostatnich tygodniach rekordowe plany kadrowe ogłosił również amerykański Amazon. Wzmożona aktywność globalnych graczy sprawia, że polski rynek magazynowy staje się areną bezprecedensowej walki o ręce do pracy i wykwalifikowaną kadrę inżynieryjną.
Logistyczne tętnice a stołeczne centrale na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Dynamiczny rozwój zaplecza logistycznego na zachodzie kraju ma bezpośrednie przełożenie na stołeczny rynek usług biznesowych i handlu. Choć hale magazynowe zlokalizowano na Dolnym Śląsku, to w Warszawie bije analityczne, marketingowe i koordynacyjne serce krajowego e-commerce.
Agencje rekrutacyjne, domy mediowe oraz wyspecjalizowane firmy doradcze operujące w biurowcach na terenie Woli, Mokotowa oraz Śródmieścia notują rosnące zapotrzebowanie na usługi wspierające gigantów handlu internetowego. Konsultanci i project managerowie z Mokotowa, Woli i w Śródmieściu coraz częściej odpowiadają za strategiczne planowanie łańcuchów dostaw, kampanie promocyjne oraz optymalizację dystrybucji na rynek polski, gdzie mieszkańcy centralnych dzielnic stolicy generują jedne z najwyższych wskaźników zakupów online w kraju.
Kluczowe informacje o rekrutacji i ekspansji Shein
Zobacz zestawienie najważniejszych faktów dotyczących rozwoju platformy w Polsce:
- Tysiące nowych etatów w planach – kolejny etap masowej rekrutacji po utworzeniu ponad 3 tys. miejsc pracy w 2026 r.
- Zaawansowany technologicznie hub – obiekt wyposażony w zrobotyzowane systemy kompletacji i automatyczne sortery.
- Poszukiwani specjaliści – logistycy, analitycy kosztów, spedytorzy, eksperci celni i kierownicy projektów.
- Współpraca z 200 polskimi MŚP – krajowe przedsiębiorstwa dostarczają towary i usługi dla centrum.
- Strategiczny impuls dla Woli, Mokotowa i Śródmieścia – warszawskie agencje i specjaliści zasilają zarządzanie e-handlem.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.