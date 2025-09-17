Ci seniorzy mogą nagle stracić emeryturę! ZUS wymaga jednego dokumentu
Seniorzy mieszkający poza Polską muszą pamiętać o jednym obowiązku wobec ZUS. Brak reakcji na urzędowe pismo może skończyć się wstrzymaniem emerytury – nawet wtedy, gdy świadczenie zostało już dawno przyznane.
Emerytura nie zawsze „z automatu”
Wielu seniorów zakłada, że wypłata emerytury z ZUS to comiesięczny przelew gwarantowany decyzją o przyznaniu świadczenia. Tymczasem w przypadku osób mieszkających za granicą system przewiduje dodatkowe procedury. Instytucja regularnie wymaga potwierdzenia, że świadczeniobiorca wciąż spełnia warunki do pobierania emerytury. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie oznacza natychmiastowe wstrzymanie przelewów.
„Poświadczenie życia” kluczowym dokumentem
Najważniejszym obowiązkiem jest tzw. formularz EMRG – oświadczenie o dalszym prawie do świadczenia. ZUS przesyła dokument do emerytów i rencistów mieszkających poza krajem. Senior musi go własnoręcznie podpisać i w terminie odesłać do Zakładu. Podpis musi zostać potwierdzony przez notariusza, lokalną instytucję zabezpieczenia społecznego albo pracownika polskiej placówki konsularnej.
Jeśli formularz nie dotrze do ZUS w terminie, przelew zostaje wstrzymany. Wznowienie wypłaty następuje dopiero od miesiąca złożenia prawidłowo wypełnionego dokumentu. Co ważne – ZUS nie akceptuje skanów ani kopii.
Dlaczego ZUS wymaga takiej procedury?
Celem jest uniknięcie wypłat na konta osób zmarłych, o których polski system nie został poinformowany. Skala problemu jest duża. Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk ujawnił, że tylko w Kanadzie Zakład wypłaca rocznie ok. 13 tys. świadczeń, a dzięki procedurze poświadczenia życia udaje się zapobiec nadpłatom na kwotę ok. 24 mln zł rocznie.
Elektroniczna wymiana danych zamiast papierów?
Zakład stara się ograniczać biurokrację. Coraz częściej korzysta z elektronicznej wymiany danych z instytucjami w takich krajach jak Niemcy, Austria, Francja, Szwecja, Wielka Brytania czy Australia. Rozmowy w tej sprawie toczą się także z Kanadą. Dopóki jednak system nie obejmie wszystkich państw, seniorzy muszą korzystać z usług konsulatów, notariuszy lub dyżurów ekspertów ZUS organizowanych w krajach zamieszkania.
Kluczowa wskazówka dla emerytów
Dla osób pobierających świadczenia z ZUS poza granicami Polski jedno jest pewne – o emeryturze decyduje nie tylko sama decyzja o przyznaniu, lecz także terminowe dostarczenie formularza EMRG. To właśnie ten dokument chroni przed przerwą w wypłacie i nerwowym tłumaczeniem się po fakcie.
