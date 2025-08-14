Co drożeje, a co tanieje? Najnowsze informacje od GUS wywołały burzę
GUS opublikował najnowsze dane za lipiec 2025 roku, które pokazują, jak zmieniły się ceny w Polsce i co najbardziej wpłynęło na domowe budżety.
Inflacja w lipcu 2025 r. wyhamowała, ale ceny wciąż rosną
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że inflacja w lipcu 2025 roku wyniosła 3,1 proc. w ujęciu rocznym. Oznacza to, że w porównaniu z lipcem 2024 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych były średnio o ponad trzy procent wyższe. W porównaniu do czerwca bieżącego roku odnotowano jednak tylko 0,3 proc. wzrostu cen.
Co podrożało, a co staniało?
W skali miesiąca największy wpływ na wzrost wskaźnika miały wyższe ceny związane z utrzymaniem mieszkań (+0,6 proc.), rekreacją i kulturą (+2,3 proc.) oraz transportem (+1 proc.). W sumie te trzy kategorie podniosły wskaźnik inflacji o 0,46 punktu procentowego.
Jednocześnie spadły ceny żywności (-0,7 proc.) oraz odzieży i obuwia (-3 proc.), co obniżyło inflację odpowiednio o 0,16 i 0,11 punktu procentowego.
W zestawieniu rocznym najbardziej wzrosły ceny żywności (+4,7 proc.), kosztów utrzymania mieszkań (+3,4 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (+6,5 proc.) oraz usług w restauracjach i hotelach (+5,8 proc.). Spadki odnotowano natomiast w transporcie (-4,6 proc.) i kategorii odzież i obuwie (-1,3 proc.).
Ekonomiści podkreślają, że obecny poziom inflacji jest niższy niż w poprzednich latach, ale wciąż powyżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Oznacza to, że presja cenowa w gospodarce pozostaje odczuwalna, zwłaszcza w kategoriach pierwszej potrzeby, takich jak żywność i mieszkanie.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.