Co musi być w plecaku ewakuacyjnym? Lista, która może uratować życie każdego człowieka
Coraz częściej mówi się o konieczności przygotowania na sytuacje kryzysowe – od awarii prądu i powodzi po zagrożenia militarne. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w swoim „Poradniku bezpieczeństwa” jasno wskazuje: każdy mieszkaniec Polski powinien mieć gotowy plecak ewakuacyjny. To nie przesada, ale realne zabezpieczenie siebie i swojej rodziny. Co powinno się w nim znaleźć?
Dlaczego plecak ewakuacyjny jest tak ważny?
W nagłych sytuacjach nie ma czasu na pakowanie. Gdy trzeba opuścić mieszkanie w ciągu kilku minut, liczy się szybka reakcja. Plecak ewakuacyjny pozwala zyskać czas i daje poczucie bezpieczeństwa. Ma zawierać tylko niezbędne rzeczy, które pomogą przetrwać pierwsze 72 godziny od momentu kryzysu.
Woda i żywność
Podstawą są zapasy wody – minimum 1,5 litra na osobę dziennie, najlepiej w butelkach lub specjalnych workach do przechowywania. Do tego produkty o długim terminie przydatności, takie jak konserwy, suszone owoce, batony energetyczne czy suchary. Nie można zapomnieć o sztućcach turystycznych i otwieraczu do puszek.
Dokumenty i pieniądze
W plecaku powinny znaleźć się kopie dowodu osobistego, paszportu, polisy ubezpieczeniowej oraz innych kluczowych dokumentów, najlepiej w wodoszczelnej koszulce. Gotówka w drobnych nominałach może okazać się ważniejsza niż karta płatnicza, gdy zabraknie prądu lub sieci bankomatów.
Ubrania i ochrona osobista
Komplet odzieży na zmianę, bielizna, ciepła bluza, peleryna przeciwdeszczowa oraz wygodne buty. Niezbędne są też rękawiczki robocze i maseczki ochronne. Latarka z zapasowymi bateriami, powerbank oraz radio na baterie to sprzęt, który pozwoli śledzić komunikaty służb.
Apteczka i higiena
Plecak ewakuacyjny bez apteczki nie ma sensu. Powinny się w niej znaleźć plastry, bandaże, środki odkażające, leki przeciwbólowe i te przyjmowane na stałe. Do tego płyn do dezynfekcji rąk, chusteczki nawilżane, szczoteczka i pasta do zębów oraz papier toaletowy.
Narzędzia i dodatki
Scyzoryk wielofunkcyjny, zapalniczka, świeczki, zapałki w wodoszczelnym opakowaniu i taśma izolacyjna – to drobiazgi, które mogą przesądzić o komforcie w trudnych warunkach. Dobrze mieć także gwizdek sygnalizacyjny i małą mapę okolicy.
Co to oznacza dla czytelnika?
Plecak ewakuacyjny to nie fanaberia, ale element odpowiedzialności za siebie i bliskich. W obliczu rosnących napięć geopolitycznych i nieprzewidywalnych zdarzeń pogodowych warto go przygotować już teraz. To inwestycja w bezpieczeństwo, która może zdecydować o życiu w sytuacji krytycznej.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.