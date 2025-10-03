Co najmniej 1878 zł, średnio 4300 zł. Sprawdź, kto może odejść wcześniej z pracy!
Nauczyciele mogą skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego, które pozwala na wcześniejsze zakończenie pracy w szkole. Minimalna kwota wsparcia to 1878,91 zł brutto, a przeciętna wypłata przekracza 4300 zł. Z tego rozwiązania korzysta już ponad 11 tysięcy osób.
Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli. Kto może je otrzymać i ile wynosi?
Nauczyciele, którzy chcą wcześniej zakończyć pracę w szkole, mogą skorzystać ze specjalnego świadczenia kompensacyjnego. To forma wsparcia finansowego będąca odpowiednikiem emerytury pomostowej, przeznaczona wyłącznie dla osób wykonujących zawód nauczyciela, wychowawcy czy pedagoga. Wsparcie ma minimalną wartość 1878,91 zł brutto, a przeciętnie wynosi ponad 4300 zł.
Kto jest uprawniony?
Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy bezpośrednio przed złożeniem wniosku pracowali w placówkach oświatowych. Mogą to być m.in.:
- publiczne i niepubliczne przedszkola,
- szkoły podstawowe i średnie (z wyjątkiem szkół niepublicznych bez uprawnień szkół publicznych),
- placówki kształcenia ustawicznego,
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii,
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i rewalidacyjno-wychowawcze,
- placówki zapewniające opiekę i wychowanie poza miejscem stałego zamieszkania.
Warunki do spełnienia
Aby uzyskać świadczenie kompensacyjne, trzeba spełnić określone wymagania:
- wiek – od 2025 roku minimalny wiek stopniowo rośnie:
- kobiety: 56 lat (2025–2026), 57 lat (2027–2028), 58 lat (2029–2030), 59 lat (2031–2032),
- mężczyźni: 61 lat (2025–2026), 62 lata (2027–2028), 63 lata (2029–2030), 64 lata (2031–2032),
- staż pracy – co najmniej 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych,
- praktyka nauczycielska – minimum 20 lat w zawodzie, w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego etatu.
Ile wynosi świadczenie?
Wysokość świadczenia kompensacyjnego ustala się indywidualnie. Podstawą wyliczenia jest suma zwaloryzowanych składek emerytalnych i kapitału początkowego, zgromadzonych na koncie w ZUS, podzielona przez średnie dalsze trwanie życia w wieku 60 lat.
Od 1 marca 2025 roku minimalna kwota świadczenia odpowiada najniższej emeryturze i wynosi 1878,91 zł brutto. Średnia wypłata przekracza jednak 4300 zł – w październiku 2024 roku przeciętna wysokość wyniosła 4329,61 zł. Obecnie korzysta z niego około 11,5 tys. osób.
Jak długo można pobierać świadczenie?
Świadczenie kompensacyjne ma charakter przejściowy. Wypłacane jest do momentu uzyskania prawa do emerytury, w tym wcześniejszej, lub do dnia poprzedzającego osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.
Dzięki temu nauczyciele, którzy przez lata pracowali w wymagającym i obciążającym zawodzie, mogą wcześniej zakończyć aktywność zawodową, otrzymując wsparcie finansowe do czasu przejścia na emeryturę.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.