Co się dzieje w Warszawie? Syreny zabrzmią w najbliższych dniach
Warszawiacy muszą przygotować się na krótkie próby syren alarmowych. Do 19 września urządzenia będą włączane w ramach testów nowoczesnego systemu ostrzegania – to tylko sprawdzian, a nie sygnał prawdziwego zagrożenia.
Testy syren alarmowych w Warszawie. Wojewoda uspokaja mieszkańców
W najbliższych dniach mieszkańcy Warszawy mogą usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Jak poinformował wojewoda mazowiecki, nie będzie to związane z żadnym zagrożeniem, a jedynie z testami zmodernizowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
Dlaczego uruchomią syreny?
Od kilku tygodni trwa modernizacja warszawskiego systemu alarmowego. Syreny zostały wymienione na nowoczesne urządzenia elektroniczne, które oprócz tradycyjnych sygnałów mogą również emitować komunikaty głosowe. Teraz przyszedł czas na ich sprawdzenie w praktyce.
Jak przekazał wojewoda, do 19 września syreny na terenie miasta mogą włączać się na kilka sekund. To rutynowe próby techniczne, mające potwierdzić poprawność działania Punktów Alarmowych.
„Nie ma powodu do obaw”
W komunikacie podkreślono, że uruchamiane dźwięki nie są sygnałami ostrzegawczymi związanymi z realnym zagrożeniem. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań ani traktować prób jako sygnału ewakuacji.
Nowoczesny system ostrzegania ma zapewnić szybsze i skuteczniejsze informowanie ludności o sytuacjach kryzysowych, takich jak powodzie, katastrofy czy zagrożenia militarne. Modernizacja syren to część większego projektu wzmacniającego bezpieczeństwo mieszkańców województwa mazowieckiego.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.