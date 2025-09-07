Co wydarzyło się w Rembertowie? Żandarmeria prowadzi dochodzenie

7 września 2025 11:29 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W warszawskim Rembertowie doszło do eksplozji na wojskowym poligonie. Dwóch cywilów zostało ciężko rannych, a sprawę wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa, która sprawdza zabezpieczenia terenu i okoliczności zdarzenia.

Eksplozja w Rembertowie. Żandarmeria bada incydent na wojskowym poligonie

W sobotni wieczór w warszawskim Rembertowie doszło do niebezpiecznego incydentu na terenie poligonu wojskowego. W wyniku eksplozji rannych zostało dwóch cywilów, którzy – mimo zakazów – weszli na teren obiektu. Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa, a teren został zabezpieczony przez patrol saperów.

Dwie osoby poważnie ranne

Do zdarzenia doszło na terenie poligonu w dzielnicy Rembertów. Jak podają służby, eksplodował niewybuch, którego fragmenty znaleziono na miejscu. Poszkodowani cywile odnieśli poważne obrażenia. Na miejsce natychmiast wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – śmigłowiec przetransportował rannych do szpitala w Warszawie.

Żandarmeria sprawdza zabezpieczenia

Żandarmeria Wojskowa wszczęła dochodzenie, by wyjaśnić, w jaki sposób osoby postronne znalazły się na terenie poligonu i czy obowiązujące zabezpieczenia były wystarczające. W komunikacie podkreślono, że teren był wyraźnie oznaczony zakazami wstępu, a mimo to cywile dostali się na obszar objęty ograniczeniami.

Pochodzenie ładunku oraz szczegółowe okoliczności tego zdarzenia będą przedmiotem dalszego postępowania – poinformowała Żandarmeria Wojskowa.

Praca saperów do późnej nocy

Na miejscu do późnych godzin nocnych pracował patrol saperski, który zabezpieczał teren i zbierał dowody. Żołnierze sprawdzali, czy w okolicy nie ma kolejnych niebezpiecznych przedmiotów mogących zagrozić mieszkańcom.

Pytania o bezpieczeństwo

Eksplozja w Rembertowie rodzi pytania o skuteczność ochrony wojskowych terenów szkoleniowych. To właśnie tam cywile, łamiąc zakaz wstępu, znaleźli się w bezpośrednim zagrożeniu życia. Dochodzenie ma wyjaśnić, czy doszło do zaniedbań w zakresie zabezpieczenia poligonu i skąd dokładnie pochodził materiał wybuchowy.

