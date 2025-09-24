Co z emeryturami, jeśli wybuchnie konflikt? Czy państwo wypłaci świadczenia? ZUS szykuje awaryjne scenariusze.
Emerytury i świadczenia w razie konfliktu co gwarantuje rząd? W obliczu rosnących napięć międzynarodowych wielu Polaków zastanawia się, co stanie się z emeryturami, rentami i zasiłkami w takim przypadku.
Rząd i instytucje państwowe zapewniają o gotowości systemu do funkcjonowania także w ekstremalnych warunkach.
Co mówią instytucje
Prezes ZUS wskazał, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest częścią państwa i ma obowiązek zapewnić ciągłość wypłat świadczeń nawet w stanach kryzysowych. Zwrócił uwagę, że instytucja ma scenariusze awaryjne, by działać także przy ograniczeniach infrastrukturalnych.
Według obowiązującego prawa państwo ma konstytucyjny obowiązek realizować zabezpieczenie społeczne w tym wypłatę emerytur i rent — nawet w trudnych warunkach. Jednak przepisy dotyczące stanów nadzwyczajnych (takich jak konflikt zbrojny) dopuszczają możliwość czasowych ograniczeń lub modyfikacji świadczeń w wyjątkowych sytuacjach, gdyby instytucje zostały znacząco zakłócone.
Rząd pracuje również nad projektem rozporządzenia, które określi zasady świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie konfliktu.
Możliwe ograniczenia i scenariusze
Choć większość deklaracji zakłada zachowanie wypłat, eksperci ostrzegają, że w przypadku poważnego paraliżu państwa np. zniszczenia infrastruktury, odcięcia łączności, utraty części archiwów system świadczeń może napotkać trudności organizacyjne lub czasowe ograniczenia.
Historyczne przykłady pokazują, że nawet w okresach okupacji czy konfliktów społeczność dążyła do tego, by systemy socjalne działały choćby częściowo. W Polsce nawet w czasie wojny światowej pewna forma wypłat społecznych była kontynuowana.
Co to oznacza dla obywateli
Dla emerytów i rencistów kluczowe jest, że państwo deklaruje ochronę ich świadczeń nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Wprowadzenie przepisów awaryjnych i planów działania ma chronić osoby najbardziej zależne od pomocy socjalnej.
Jednak warto być świadomym, że realizacja tych gwarancji zależeć będzie od stanu instytucji państwowych, stanu infrastruktury i zdolności operacyjnych systemu w warunkach kryzysowych w ekstremalnym scenariuszu ministerstwo i instytucje będą musiały działać elastycznie i awaryjnie.
Źródło: wprost.pl/warszawawpigulce.pl
