Co z emeryturami, jeśli wybuchnie konflikt? Czy państwo wypłaci świadczenia? ZUS szykuje awaryjne scenariusze.

24 września 2025 11:01 | Autor: Marek Borkowski

 

Emerytury i świadczenia w razie konfliktu co gwarantuje rząd? W obliczu rosnących napięć międzynarodowych wielu Polaków zastanawia się, co stanie się z emeryturami, rentami i zasiłkami w takim przypadku.

Rząd i instytucje państwowe zapewniają o gotowości systemu do funkcjonowania także w ekstremalnych warunkach.

Co mówią instytucje

Prezes ZUS wskazał, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest częścią państwa i ma obowiązek zapewnić ciągłość wypłat świadczeń nawet w stanach kryzysowych. Zwrócił uwagę, że instytucja ma scenariusze awaryjne, by działać także przy ograniczeniach infrastrukturalnych.

Według obowiązującego prawa państwo ma konstytucyjny obowiązek realizować zabezpieczenie społeczne w tym wypłatę emerytur i rent — nawet w trudnych warunkach. Jednak przepisy dotyczące stanów nadzwyczajnych (takich jak konflikt zbrojny) dopuszczają możliwość czasowych ograniczeń lub modyfikacji świadczeń w wyjątkowych sytuacjach, gdyby instytucje zostały znacząco zakłócone.

Rząd pracuje również nad projektem rozporządzenia, które określi zasady świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie konfliktu.

Możliwe ograniczenia i scenariusze

Choć większość deklaracji zakłada zachowanie wypłat, eksperci ostrzegają, że w przypadku poważnego paraliżu państwa np. zniszczenia infrastruktury, odcięcia łączności, utraty części archiwów system świadczeń może napotkać trudności organizacyjne lub czasowe ograniczenia.

Historyczne przykłady pokazują, że nawet w okresach okupacji czy konfliktów społeczność dążyła do tego, by systemy socjalne działały choćby częściowo. W Polsce nawet w czasie wojny światowej pewna forma wypłat społecznych była kontynuowana.

Co to oznacza dla obywateli

Dla emerytów i rencistów kluczowe jest, że państwo deklaruje ochronę ich świadczeń nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Wprowadzenie przepisów awaryjnych i planów działania ma chronić osoby najbardziej zależne od pomocy socjalnej.

Jednak warto być świadomym, że realizacja tych gwarancji zależeć będzie od stanu instytucji państwowych, stanu infrastruktury i zdolności operacyjnych systemu w warunkach kryzysowych w ekstremalnym scenariuszu ministerstwo i instytucje będą musiały działać elastycznie i awaryjnie.

