Co znaleziono w lasach i na polach? Trzy tajemnicze obiekty powietrzne pod lupą służb w całym kraju

21 września 2025 12:48 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W Polsce rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę działania Żandarmerii Wojskowej i prokuratury wojskowej, po tym jak ujawniono aż trzy niezidentyfikowane obiekty powietrzne w różnych częściach kraju. Komunikat wydała dziś Żandarmeria Wojskowa, która pod nadzorem prokuratorów z Warszawy i Lublina prowadzi czynności w sprawie znalezisk.

Fot. Warszawa w Pigułce

Niepokojące obiekty zostały ujawnione w:

  • Stromcu (powiat białobrzeski, woj. mazowieckie),

  • Wodyniach (powiat siedlecki, woj. mazowieckie),

  • Sulmicach (w pobliżu Zamościa, woj. lubelskie).

Wszystkie trzy miejsca zostały zabezpieczone, a na miejscu pracują żołnierze Żandarmerii oraz prokuratorzy wojskowi. Na razie nie ujawniono charakteru ani pochodzenia obiektów, jednak komunikaty służb wskazują na ich powietrzny charakter i możliwość powiązania z dronami.

To już kolejna w ostatnich dniach seria tajemniczych znalezisk, które pojawiają się w znacznej odległości od siebie. Skala działań służb sugeruje, że sytuacja traktowana jest bardzo poważnie, a każde miejsce zabezpieczane jest z najwyższym rygorem operacyjnym.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

