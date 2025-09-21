Co znaleziono w lasach i na polach? Trzy tajemnicze obiekty powietrzne pod lupą służb w całym kraju
W Polsce rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę działania Żandarmerii Wojskowej i prokuratury wojskowej, po tym jak ujawniono aż trzy niezidentyfikowane obiekty powietrzne w różnych częściach kraju. Komunikat wydała dziś Żandarmeria Wojskowa, która pod nadzorem prokuratorów z Warszawy i Lublina prowadzi czynności w sprawie znalezisk.
Niepokojące obiekty zostały ujawnione w:
-
Stromcu (powiat białobrzeski, woj. mazowieckie),
-
Wodyniach (powiat siedlecki, woj. mazowieckie),
-
Sulmicach (w pobliżu Zamościa, woj. lubelskie).
Wszystkie trzy miejsca zostały zabezpieczone, a na miejscu pracują żołnierze Żandarmerii oraz prokuratorzy wojskowi. Na razie nie ujawniono charakteru ani pochodzenia obiektów, jednak komunikaty służb wskazują na ich powietrzny charakter i możliwość powiązania z dronami.
To już kolejna w ostatnich dniach seria tajemniczych znalezisk, które pojawiają się w znacznej odległości od siebie. Skala działań służb sugeruje, że sytuacja traktowana jest bardzo poważnie, a każde miejsce zabezpieczane jest z najwyższym rygorem operacyjnym.
