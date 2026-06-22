Coraz więcej cudzoziemców musi opuścić Polskę. W Warszawie temat budzi szczególne zainteresowanie
Ponad 220 cudzoziemców opuściło Polskę w ciągu zaledwie tygodnia. Najnowsze dane Straży Granicznej pokazują, że najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi. Wśród osób objętych decyzjami o zobowiązaniu do powrotu znaleźli się m.in. sprawcy kradzieży, kierowcy prowadzący pod wpływem alkoholu oraz osoby naruszające polskie prawo w inny sposób.
Temat budzi duże zainteresowanie także w Warszawie, gdzie mieszka największa w kraju społeczność cudzoziemców, w tym dziesiątki tysięcy obywateli Ukrainy i Białorusi.
Ponad 220 osób opuściło Polskę w tydzień
Jak poinformowała Straż Graniczna, od 1 do 7 czerwca ponad 220 cudzoziemców wyjechało z Polski na podstawie decyzji zobowiązujących do powrotu.
Najwięcej dobrowolnych wyjazdów odnotowano wśród obywateli:
- Ukrainy – 48 osób,
- Białorusi – 33 osoby,
- Gruzji – 14 osób.
W przypadku wyjazdów przymusowych dominowali również obywatele Ukrainy. W tym trybie kraj opuściły 42 osoby. Kolejne miejsca zajęli obywatele Białorusi i Rosji.
Powodem były m.in. kradzieże i jazda po alkoholu
Straż Graniczna podkreśla, że wśród zatrzymanych znaleźli się cudzoziemcy skazani za różnego rodzaju przestępstwa i wykroczenia.
Chodzi między innymi o wielokrotne kradzieże, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, używanie nielegalnych tablic rejestracyjnych, kradzieże paliwa czy posługiwanie się cudzymi danymi osobowymi.
Niektórzy usłyszeli również zarzuty dotyczące pobicia, przemocy domowej, naruszenia nietykalności cielesnej oraz pomocy w nielegalnym przekraczaniu granicy.
Warszawa pozostaje głównym miejscem osiedlania się cudzoziemców
Dla Warszawy temat ma szczególne znaczenie. Stolica jest największym ośrodkiem przyciągającym cudzoziemców w Polsce. To właśnie tutaj pracuje i mieszka wielu obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji czy innych państw spoza Unii Europejskiej.
Jednocześnie służby podkreślają, że zdecydowana większość cudzoziemców przebywa w Polsce legalnie, pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub studiuje. Decyzje o zobowiązaniu do powrotu dotyczą konkretnych przypadków związanych z naruszeniem przepisów pobytowych lub prawa karnego.
Liczby rosną z roku na rok
Od początku 2025 roku Straż Graniczna wykonała już ponad 9,4 tys. decyzji zobowiązujących cudzoziemców do opuszczenia Polski.
Ponad 7,2 tys. osób wyjechało dobrowolnie, co stanowi około 76 proc. wszystkich przypadków. Wobec blisko 2,2 tys. osób konieczne było zastosowanie procedury przymusowej.
Dla porównania, w całym 2024 roku odnotowano 8540 takich decyzji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz w Warszawie, prawdopodobnie na co dzień spotykasz osoby pochodzące z Ukrainy, Białorusi czy Gruzji. Najnowsze dane nie oznaczają masowych wyjazdów cudzoziemców ze stolicy, lecz pokazują skalę działań Straży Granicznej wobec osób, które naruszyły przepisy lub utraciły prawo do pobytu. Jednocześnie statystyki wskazują, że liczba decyzji o zobowiązaniu do powrotu pozostaje wysoka, a służby konsekwentnie prowadzą kontrole legalności pobytu i zatrudnienia na terenie całego kraju, w tym także w Warszawie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.