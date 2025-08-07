CPK uruchamia przetargi warte fortunę! Eksperci ostrzegają przed konsekwencjami. [7.08.2025]
CPK przyspiesza! Rusza gigantyczna fala przetargów za miliardy, a Polska staje się placem budowy XXI wieku. Centralny Port Komunikacyjny wchodzi w decydującą fazę realizacji i wszystko wskazuje na to, że 2025 rok zapisze się jako moment przełomu dla największej inwestycji infrastrukturalnej w historii Polski.
Terminal lotniczy i węzeł kolejowy są już gotowe pod względem projektowym, a teraz CPK rozpoczyna wielki maraton przetargów, który rozpali rynek budowlany do czerwoności.
Miliardy do wzięcia – przetargowy szturm trwa
Spółka CPK ogłosiła, że tylko od początku 2024 roku podpisała aż 175 umów na łączną kwotę ponad 5,2 miliarda złotych. Ale to dopiero początek – do końca 2025 roku planowane są przetargi na kolejne… 30 miliardów złotych! Te środki pójdą m.in. na budowę terminala, systemów logistycznych, dróg, kolei i rozwiązań cyfrowych. Prace mają ruszyć w 2026 roku, a już teraz wiadomo, że kontrakty obejmą dziesiątki firm i tysięcy pracowników.
Grunty zabezpieczone, teren gotowy pod łopaty
Jednym z największych wyzwań było wykupienie terenów – i tu także CPK zaskoczyło tempem. Spółka nabyła już ponad 2100 działek o łącznej powierzchni 2 tysięcy hektarów, co daje 88% wymaganych gruntów. Program Dobrowolnych Nabyć okazał się kluczowy dla przyspieszenia formalności. Dzięki temu już wkrótce możliwe będzie rozpoczęcie robót ziemnych.
Terminal gigant i kolej przyszłości
Serce inwestycji to nowoczesny terminal lotniczy o powierzchni 450 tysięcy m² – trzykrotnie większy od obecnego Lotniska Chopina. Jego generalny wykonawca ma zostać wyłoniony w 2025 roku, a koszt budowy może sięgnąć 10 miliardów złotych. Równolegle CPK zbuduje ponad 90 kilometrów dróg i linii kolejowych – w tym tunel dalekobieżny w Łodzi za 1,7 miliarda złotych oraz kluczowe odcinki Kolei Dużych Prędkości.
CPK: Symbol aspiracji i realny impuls dla gospodarki
Wartość całego programu CPK to ponad 131 miliardów złotych, a inwestycje mają potrwać do 2032 roku. Eksperci nie mają wątpliwości: to nie tylko lotnisko, ale też impuls modernizacyjny dla całego kraju. Setki firm, tysiące miejsc pracy i infrastruktura, która może uczynić Polskę hubem transportowym Europy Środkowo-Wschodniej – to już nie wizja, a konkretna strategia w realizacji.
2025 – rok decyzji i miliardowych kontraktów
Najbliższe miesiące będą kluczowe – to czas ogłaszania największych przetargów, podpisywania umów i przygotowań do wejścia na place budowy. CPK zapowiada, że inwestycje będą przebiegać równolegle w wielu lokalizacjach i obejmą nie tylko infrastrukturę, ale też cyfrowe i środowiskowe komponenty całego przedsięwzięcia.
Wszystko wskazuje na to, że Polska właśnie rozpoczyna największy projekt budowlany XXI wieku. Po latach planów i debat, nadchodzi moment prawdy – czas, gdy CPK z kart projektów przeniesie się w rzeczywistość, zmieniając nie tylko mapę transportową, ale też ambicje całego kraju.
