Cyberatak na lotniska w Europie. Polska w gotowości. Co wiemy o zagrożeniu?
W piątek rano wiele europejskich państw zostało postawionych w stan najwyższej czujności po groźnym cyberataku wymierzonym w jeden z międzynarodowych systemów obsługujących lotniska. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdził, że atak był wysoce ukierunkowany i dotyczył konkretnego dostawcy oprogramowania. Choć do tej pory nie odnotowano żadnych sygnałów zagrożenia dla lotnisk w Polsce, sytuacja jest stale monitorowana przez służby.
Polskie lotniska bezpieczne, ale służby w pogotowiu
Zarówno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i odpowiednie służby państwowe zapewniają, że Polska jest przygotowana na ewentualne zagrożenia. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka opublikowała w mediach społecznościowych uspokajający komunikat: „Polskie lotniska są bezpieczne” – podkreślając, że krajowe systemy działają prawidłowo, a analizy nie wykazały jak dotąd żadnych nieprawidłowości.
Informacje potwierdza także Krzysztof Gawkowski, który w swoim oświadczeniu dodał, że „polskie służby są w stałym kontakcie z partnerami z innych państw, a informacje o sytuacji są na bieżąco zbierane”. Według wstępnych ustaleń, atak nie był wymierzony bezpośrednio w Polskę, lecz stanowi poważne ostrzeżenie przed rosnącym zagrożeniem cybernetycznym w infrastrukturze krytycznej.
Kto stoi za atakiem? Trop prowadzi do dostawcy oprogramowania
Choć szczegóły incydentu nie zostały ujawnione, eksperci wskazują, że mógł to być tzw. atak supply-chain – uderzający w dostawcę rozwiązań informatycznych obsługujących lotniska na wielu kontynentach. Taki typ ataku jest szczególnie groźny, ponieważ umożliwia dostęp do całych systemów wielu niezależnych podmiotów za pośrednictwem jednego źródła.
Czujność kluczowa, ale bez paniki
Choć obecnie nie ma powodów do niepokoju dla pasażerów w Polsce, rząd apeluje o zachowanie czujności i stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa cyfrowego – szczególnie w kontekście korzystania z aplikacji lotniskowych, systemów odprawy online czy powiadomień o lotach.
Eksperci zaznaczają, że w obliczu trwających konfliktów i napięć geopolitycznych Europa staje się coraz częstszym celem cyberataków – nie tylko na instytucje rządowe, ale również na infrastrukturę transportową i energetyczną.
Co to oznacza dla pasażerów?
Na razie sytuacja nie wpływa na funkcjonowanie portów lotniczych w Polsce. Loty odbywają się zgodnie z rozkładem, a wszystkie systemy bezpieczeństwa są sprawne. Nie zmienia to jednak faktu, że incydent pokazuje skalę potencjalnego zagrożenia – również dla osób korzystających z usług lotniczych w przyszłości.
W razie jakichkolwiek zmian, pasażerowie zostaną poinformowani przez odpowiednie służby oraz przewoźników. Rekomenduje się także śledzenie komunikatów MSWiA, Urzędu Lotnictwa Cywilnego i operatorów lotnisk.
