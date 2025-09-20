Cyberatak sparaliżował lotniska w UE. Ministerstwo Cyfryzacji wydało pilny komunikat
Cyberatak sparaliżował systemy odpraw na lotniskach w Brukseli, Berlinie i Londynie, powodując chaos i opóźnienia. Polskie porty lotnicze działają jednak bez zakłóceń – minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnia, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco.
Cyberatak na europejskie lotniska. Polska nie odczuła skutków ataku
Systemy odpraw na kilku dużych lotniskach w Europie padły ofiarą cyberataku. Do incydentu doszło m.in. w Brukseli, Berlinie i Londynie. W efekcie pojawiły się poważne utrudnienia dla pasażerów – od długich kolejek po odwołane loty. Polskie lotniska pozostają jednak bezpieczne, co potwierdziły władze i przedstawiciele branży.
Atak sparaliżował systemy odpraw
Według doniesień agencji Reutera, celem cyberprzestępców była firma obsługująca systemy odpraw i wpuszczania pasażerów na pokład. W wyniku ataku automatyczne rozwiązania przestały działać, co sparaliżowało część operacji na największych europejskich lotniskach. Pasażerowie w Brukseli, Berlinie i Londynie musieli zmierzyć się z długim oczekiwaniem i licznymi opóźnieniami.
Polska poza zasięgiem ataku
Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a polskie porty lotnicze nie odnotowały żadnych zakłóceń. – Uważnie przyglądamy się sytuacji dotyczącej cyberataku na europejskie lotniska. Na ten moment nie ma sygnałów o zagrożeniu dla lotnisk w Polsce – napisał na platformie X.
Słowa ministra potwierdzili przedstawiciele największych portów w kraju. Rzeczniczka Lotniska Chopina w Warszawie, Anna Dermont, oraz rzecznik Katowice Airport, Piotr Adamczyk, zapewnili, że infrastruktura działa normalnie i nie ma żadnych problemów z systemami informatycznymi.
Służby w gotowości
Polskie instytucje pozostają w stałym kontakcie z międzynarodowymi partnerami, aby szybko reagować na ewentualne zagrożenia. Jak podkreślają eksperci, tego typu ataki stają się coraz częstszym narzędziem destabilizacji, dlatego konieczne jest wzmacnianie odporności systemów krytycznych.
Na razie nie wiadomo, kto stoi za cyberatakiem na europejskie lotniska. Dochodzenie prowadzą odpowiednie służby, a sprawa może mieć szeroki wymiar międzynarodowy.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.