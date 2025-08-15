Cyfrowa szkoła w Polsce! MEN ujawnia nowe zasady dystrybucji laptopów.
Cyfrowa rewolucja w polskich szkołach rusza pełną parą! Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiedziało spektakularny program „Cyfrowy Uczeń”, który potrwa od 31 sierpnia 2025 roku aż do końca listopada 2029 roku. To przedsięwzięcie, które wykracza daleko poza zwykły zakup laptopów i tabletów – jego celem jest całkowita modernizacja cyfrowej edukacji w Polsce.
Program zakłada wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy – od laptopów i tabletów, przez terminale, aż po zaawansowane urządzenia VR i AR oraz roboty i mikrokontrolery. To jednak dopiero początek. W ramach „Cyfrowego Ucznia” szkoły otrzymają także moduły szkoleniowe, materiały metodyczne oraz rozwojowe usługi cyfrowe, które mają całkowicie zmienić sposób nauczania i uczenia się.
Na projekt przeznaczono ponad miliard złotych, co pozwoli nie tylko na zakup sprzętu, ale również modernizację infrastruktury – od sieci komputerowych po specjalistyczne szafki na sprzęt. Program uwzględnia także potrzeby uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz szkół zawodowych, które dzięki temu zyskają nowoczesne pomoce dydaktyczne.
To nie jest zwykłe dofinansowanie – to prawdziwa cyfrowa ofensywa, której celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z całej Polski, niezależnie od wielkości czy lokalizacji szkoły. Technologia ma stać się integralną częścią codziennej edukacji.
Dla nauczycieli również przewidziano wsparcie – w ramach programu będą mogli korzystać z bonów na zakup laptopów i innych urządzeń. Od sierpnia 2025 roku do programu dołączą wychowawcy i pedagodzy z całego kraju, co pozwoli setkom tysięcy pracowników oświaty zaktualizować swój sprzęt i korzystać z nowoczesnych technologii w pracy z uczniami.
Jednocześnie zmieniają się zasady dystrybucji sprzętu dla uczniów. Laptopy nie będą już przekazywane na własność, lecz pozostaną w posiadaniu szkół. To pozwoli lepiej kierować sprzęt do placówek, które najbardziej go potrzebują, zwłaszcza w mniej zamożnych regionach.
Co to oznacza dla uczniów i nauczycieli? Dostęp do nowoczesnych narzędzi pozwoli rozwijać umiejętności cyfrowe, które będą niezbędne w dalszej edukacji i pracy zawodowej. Uczniowie zyskają możliwość nauki w bardziej interaktywny i angażujący sposób, a nauczyciele otrzymają wsparcie w przygotowywaniu zajęć w nowoczesnej formule.
Program „Cyfrowy Uczeń” to nie tylko sprzęt – to zapowiedź ery nowoczesnej nauki, w której cyfrowe narzędzia stają się codziennym elementem edukacji. Polska szkoła wkracza w XXI wiek z impetem, a cyfrowy skok może odmienić doświadczenia milionów uczniów i nauczycieli na całym kraju.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
