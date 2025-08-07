Czekoladowa legenda znika z rynku! Nikt się tego nie spodziewał [07.08.2025]
Po latach walki o przetrwanie znany austriacki producent słodyczy ogłosił bankructwo. Firma, która przez dekady kojarzyła się z jednymi z najbardziej rozpoznawalnych pralin w Europie, nie zdołała wyjść z finansowych tarapatów. Teraz ulubione przez wielu Mozartkugeln mogą na dobre zniknąć z półek sklepowych.
Kultowe praliny zagrożone. Austriacki producent ogłosił bankructwo
To koniec pewnej epoki. Znany producent słodyczy z Austrii ogłosił upadłość, a jego flagowy produkt – czekoladowe kulki Mozartkugeln – może wkrótce zniknąć ze sklepowych półek. Fani tych kultowych pralin muszą przygotować się na najgorsze.
Problemy narastały od lat
Firma Salzburg Schokolade od dłuższego czasu zmagała się z poważnymi problemami finansowymi. Już w 2021 roku znalazła się na skraju bankructwa, ale wówczas udało się uniknąć likwidacji dzięki restrukturyzacji. To jednak nie wystarczyło. Jak pokazują najnowsze dane, długi przedsiębiorstwa sięgnęły 7,7 miliona euro, a wartość majątku zakładu produkcyjnego w Grödig okazała się znacznie niższa, niż zakładano.
Na koniec 2024 roku Salzburg Schokolade zatrudniało jeszcze około 60 osób. Próby ratowania firmy, w tym przeniesienie części produkcji za granicę, nie przyniosły efektu. Wniosek o upadłość był nieunikniony.
Mozartkugeln pod znakiem zapytania
Największym symbolem firmy były czekoladowe kulki Mozartkugeln – słodycze znane nie tylko w Austrii, ale i na całym świecie. Praliny nawiązujące do postaci Wolfganga Amadeusza Mozarta stały się rozpoznawalnym znakiem jakości i tradycji austriackiego cukiernictwa. Teraz jednak ich przyszłość pozostaje niepewna.
Producent ma ponad 300 wierzycieli, a postępowanie upadłościowe może zakończyć się całkowitym wycofaniem kultowych słodyczy z rynku. Wielu konsumentów już teraz zaczyna wykupywać ostatnie zapasy tych pralin ze sklepów.
Nowe plany dla starej fabryki
Choć produkcja czekoladek dobiega końca, władze regionu nie zamierzają pozostawić terenu po fabryce pustym. Trwają prace nad przekształceniem działki w nowoczesny kompleks biurowy. W planach jest stworzenie od 300 do 400 nowych miejsc pracy.
To dobra wiadomość dla lokalnej gospodarki, ale dla miłośników Mozartkugeln pozostaje to jedynie cieniem pocieszenia. Austriacki przemysł cukierniczy żegna jedną ze swoich ikon.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.