Część pracowników z prezentem. Tusk daje im cztery dni wolne w listopadzie
Premier Donald Tusk podpisał zarządzenie, które sprawi, że miliony Polaków będą mieli przedłużony weekend w listopadzie. 10 listopada 2025 roku zostało ustanowione dniem wolnym od pracy dla członków Służby Cywilnej jako rekompensata za święto Wszystkich Świętych przypadające w sobotę.
Zarządzenie premiera oznacza niespotykany w ostatnich latach długi weekend – od soboty 8 listopada aż do wtorku 11 listopada, gdy przypada Narodowe Święto Niepodległości. To cztery dni odpoczynku bez konieczności brania urlopu.
Które urzędy będą zamknięte?
Decyzja premiera dotyczy szerokiego grona instytucji państwowych. Nieczynne będą między innymi wszystkie ministerstwa, urzędy wojewódzkie, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii, regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz kuratoria oświaty.
Zamknięte będą także wszystkie urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe, izby administracji skarbowej oraz Krajowa Informacja Skarbowa. Oznacza to, że osoby planujące załatwienie spraw podatkowych lub celnych będą musiały przełożyć je na inny termin.
Kodeks pracy chroni wszystkich pracowników
Zarządzenie premiera dotyczy tylko służby cywilnej, ale według Kodeksu pracy każdy pracownik etatowy ma prawo do dodatkowego dnia wolnego, gdy święto wypada w sobotę. Pracodawca zobowiązany jest obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin.
Jak podaje portal Infor.pl, w 2025 roku dwukrotnie będziemy mieli do czynienia ze świętem wypadającym w sobotę: 3 maja (Święto Konstytucji) oraz 1 listopada (Wszystkich Świętych). Za każde z tych świąt pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny.
Pracodawca decyduje o terminie
To pracodawca ustala, kiedy pracownik może wykorzystać dodatkowy dzień wolny. W przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego dzień wolny powinien zostać udzielony w tym samym miesiącu, w którym wypada święto.
Pracodawca może wyznaczyć dzień wolny zarówno przed świętem, jak i po nim. Może sam wskazać termin lub pozostawić wybór pracownikowi. Co istotne, za święto wypadające w sobotę przysługuje pełny dzień wolny – nie można go dzielić na godziny.
Nie dotyczy umów-zleceń
Ważne zastrzeżenie dotyczy formy zatrudnienia. Dodatkowy dzień wolny przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nie obejmuje to pracowników wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych – umowy zlecenie i umowy o dzieło.
W przypadku naruszenia przepisów dotyczących udzielania dni wolnych za święta przypadające w soboty pracodawcy grozi kara grzywny.
Również majówka będzie dłuższa
Podobna sytuacja dotyczy majówki 2025. Premier Tusk już wcześniej podpisał zarządzenie wyznaczające 2 maja jako dzień wolny dla służby cywilnej za Święto Konstytucji 3 Maja przypadające w sobotę.
Oznacza to, że w 2025 roku członkowie korpusu służby cywilnej będą mieli dwa dodatkowe długie weekendy – w maju i listopadzie. Analizując kalendarz, najlepszą propozycją dla prywatnych pracodawców będzie wyznaczenie dnia wolnego za 3 maja w dniu 2 maja, co wydłuży weekend majowy bez konieczności brania urlopu.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli pracujesz w administracji publicznej: Możesz planować długi weekend od 8 do 11 listopada. To doskonała okazja na dłuższy odpoczynek lub wyjazd bez wykorzystywania urlopu.
Jeśli pracujesz w firmie prywatnej: Sprawdź u swojego pracodawcy, jaki dzień zostanie wyznaczony jako wolny za święto Wszystkich Świętych. Możesz sugerować 10 listopada, aby móc skorzystać z tego samego długiego weekendu co urzędnicy.
Jeśli załatwiasz sprawy w urzędach: Zaplanuj wizyty w urzędach skarbowych i innych instytucjach państwowych z wyprzedzeniem. Pamiętaj, że 10 listopada będą zamknięte.
Jeśli prowadzisz firmę: Musisz wyznaczyć dodatkowy dzień wolny dla swoich pracowników etatowych za święto przypadające w sobotę. Rozważ 10 listopada, aby ujednolicić to z administracją publiczną.
Planowanie urlopu: Jeśli weźmiesz jeszcze jeden dzień urlopu (12 listopada), możesz mieć aż pięć dni wolnych z rzędu. To idealna okazja na dłuższą przerwę od pracy.
Decyzja premiera pokazuje, jak istotne jest odpowiednie planowanie dni wolnych w kalendarzu pracy. Długie weekendy pozwalają na lepszą regenerację sił i mogą pozytywnie wpływać na produktywność po powrocie do pracy.
