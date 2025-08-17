Czeska firma RegioJet wkracza z przełomową ofertą! Otwiera połaczenie Warszawa – Kraków i rekrutację z gigantycznymi wynagrodzeniami.

17 sierpnia 2025 17:05 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Czeski prywatny przewoźnik RegioJet właśnie rozpoczyna ofensywę na polskim rynku pracy i robi to w stylu, którego dawno w kolejowej branży nie widzieliśmy. Czeski przewoźnik nie tylko wchodzi na tory, ale też na rynek rekrutacyjny, oferując kandydatom warunki, które mogą wywołać prawdziwe trzęsienie ziemi w PKP.

Rekrutacja na szeroką skalę

Firma poszukuje pracowników na wielu szczeblach – od maszynistów i konduktorów, po obsługę techniczną i administracyjną. RegioJet stawia na szeroki nabór, bo planuje dynamiczną ekspansję w Polsce i potrzebuje całych zespołów, które obsłużą zarówno nowe połączenia, jak i rosnącą flotę nowoczesnych składów.

Płace wyższe niż w PKP

Największym magnesem okazuje się wynagrodzenie – pensje mają być nawet o kilkaset złotych wyższe niż u krajowego konkurenta. Do tego dochodzi zestaw benefitów, na który od dawna czekali polscy kolejarze: prywatna opieka zdrowotna, atrakcyjne zniżki na podróże i dodatkowe bonusy finansowe. RegioJet kusi także stabilnym zatrudnieniem i bardziej elastycznym grafikiem, co dla wielu pracowników transportu kolejowego jest argumentem nie do przecenienia.

Rewolucja na rynku pracy i usług

Eksperci podkreślają, że wejście czeskiego giganta może wywołać prawdziwą rewolucję. Konkurencja zmuszona do reakcji będzie musiała podnieść stawki, a w dłuższej perspektywie pasażerowie zyskają lepszą jakość obsługi i bardziej komfortowe warunki podróży. To początek zmian, które mogą przetasować cały kolejowy krajobraz w Polsce.

Ostatni dzwonek dla kandydatów

RegioJet nie ukrywa, że rekrutacja będzie szybka i intensywna. Najbardziej pożądane stanowiska mogą zostać obsadzone błyskawicznie. To moment, gdy ci, którzy marzyli o pracy w kolejowej branży, powinni działać bez zwłoki.

RegioJet wchodzi do Polski nie jako zwykły przewoźnik, lecz jako katalizator zmian. To start nie tylko rekrutacji, ale i całej kolejowej rewolucji. Co ciekawe pierwsze połączenie które będzie obsługiwał, to najbardziej zyskowna dla PKP trasa Warszawa – Kraków.

RegioJet to prywatny przewoźnik z Czech. Powstał w 2009 roku i jest znany z oferowania połączeń krajowych i międzynarodowych, głównie w Czechach i na Słowacji, a także na wybranych trasach do Austrii i Niemiec. Firma wyróżnia się konkurencyjnymi cenami, komfortowym taborze i dodatkowymi usługami dla pasażerów, takimi jak darmowa kawa czy Wi-Fi.

W odróżnieniu od PKP, który jest państwowym operatorem w Polsce, RegioJet działa całkowicie w sektorze prywatnym, co pozwala mu elastycznie ustalać wynagrodzenia, bonusy i pakiety benefitów dla pracowników. To właśnie dzięki temu oferta finansowa dla polskich pracowników kolejowych może wyglądać znacznie atrakcyjniej niż u krajowego operatora.

RegioJet nie ogranicza się wyłącznie do przewozów kolejowych. Choć firma zaczynała jako prywatny przewoźnik kolejowy i to właśnie połączenia pociągami są jej najbardziej rozpoznawalną działalnością, od kilku lat oferuje także przewozy autobusowe – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

Autobusy RegioJet kursują głównie na trasach, gdzie nie ma bezpośredniego połączenia kolejowego, lub jako uzupełnienie oferty kolejowej. Podobnie jak pociągi, autobusy charakteryzują się wysokim standardem, wygodnymi fotelami, dostępem do Wi-Fi i innymi usługami dla pasażerów.

Dzięki połączeniu kolei i autobusów firma może oferować kompleksową sieć transportową, zwiększając zasięg swoich usług i konkurencyjność na rynku w Europie Środkowej.

 

Źródło: fly4free.pl/warszawawpigulce.pl 

 

