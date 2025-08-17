Czeska firma RegioJet wkracza z przełomową ofertą! Otwiera połaczenie Warszawa – Kraków i rekrutację z gigantycznymi wynagrodzeniami.
Czeski prywatny przewoźnik RegioJet właśnie rozpoczyna ofensywę na polskim rynku pracy i robi to w stylu, którego dawno w kolejowej branży nie widzieliśmy. Czeski przewoźnik nie tylko wchodzi na tory, ale też na rynek rekrutacyjny, oferując kandydatom warunki, które mogą wywołać prawdziwe trzęsienie ziemi w PKP.
Rekrutacja na szeroką skalę
Firma poszukuje pracowników na wielu szczeblach – od maszynistów i konduktorów, po obsługę techniczną i administracyjną. RegioJet stawia na szeroki nabór, bo planuje dynamiczną ekspansję w Polsce i potrzebuje całych zespołów, które obsłużą zarówno nowe połączenia, jak i rosnącą flotę nowoczesnych składów.
Płace wyższe niż w PKP
Największym magnesem okazuje się wynagrodzenie – pensje mają być nawet o kilkaset złotych wyższe niż u krajowego konkurenta. Do tego dochodzi zestaw benefitów, na który od dawna czekali polscy kolejarze: prywatna opieka zdrowotna, atrakcyjne zniżki na podróże i dodatkowe bonusy finansowe. RegioJet kusi także stabilnym zatrudnieniem i bardziej elastycznym grafikiem, co dla wielu pracowników transportu kolejowego jest argumentem nie do przecenienia.
Rewolucja na rynku pracy i usług
Eksperci podkreślają, że wejście czeskiego giganta może wywołać prawdziwą rewolucję. Konkurencja zmuszona do reakcji będzie musiała podnieść stawki, a w dłuższej perspektywie pasażerowie zyskają lepszą jakość obsługi i bardziej komfortowe warunki podróży. To początek zmian, które mogą przetasować cały kolejowy krajobraz w Polsce.
Ostatni dzwonek dla kandydatów
RegioJet nie ukrywa, że rekrutacja będzie szybka i intensywna. Najbardziej pożądane stanowiska mogą zostać obsadzone błyskawicznie. To moment, gdy ci, którzy marzyli o pracy w kolejowej branży, powinni działać bez zwłoki.
RegioJet wchodzi do Polski nie jako zwykły przewoźnik, lecz jako katalizator zmian. To start nie tylko rekrutacji, ale i całej kolejowej rewolucji. Co ciekawe pierwsze połączenie które będzie obsługiwał, to najbardziej zyskowna dla PKP trasa Warszawa – Kraków.
RegioJet to prywatny przewoźnik z Czech. Powstał w 2009 roku i jest znany z oferowania połączeń krajowych i międzynarodowych, głównie w Czechach i na Słowacji, a także na wybranych trasach do Austrii i Niemiec. Firma wyróżnia się konkurencyjnymi cenami, komfortowym taborze i dodatkowymi usługami dla pasażerów, takimi jak darmowa kawa czy Wi-Fi.
W odróżnieniu od PKP, który jest państwowym operatorem w Polsce, RegioJet działa całkowicie w sektorze prywatnym, co pozwala mu elastycznie ustalać wynagrodzenia, bonusy i pakiety benefitów dla pracowników. To właśnie dzięki temu oferta finansowa dla polskich pracowników kolejowych może wyglądać znacznie atrakcyjniej niż u krajowego operatora.
RegioJet nie ogranicza się wyłącznie do przewozów kolejowych. Choć firma zaczynała jako prywatny przewoźnik kolejowy i to właśnie połączenia pociągami są jej najbardziej rozpoznawalną działalnością, od kilku lat oferuje także przewozy autobusowe – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.
Autobusy RegioJet kursują głównie na trasach, gdzie nie ma bezpośredniego połączenia kolejowego, lub jako uzupełnienie oferty kolejowej. Podobnie jak pociągi, autobusy charakteryzują się wysokim standardem, wygodnymi fotelami, dostępem do Wi-Fi i innymi usługami dla pasażerów.
Dzięki połączeniu kolei i autobusów firma może oferować kompleksową sieć transportową, zwiększając zasięg swoich usług i konkurencyjność na rynku w Europie Środkowej.
Źródło: fly4free.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.