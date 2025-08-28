Czternasta emerytura nie dla każdego. Te osoby mogą się rozczarować!
We wrześniu seniorzy otrzymają czternastą emeryturę. Pełna kwota świadczenia wyniesie 1878,91 zł brutto, ale nie każdy dostanie tyle samo. Dla osób z wyższymi emeryturami dodatek będzie pomniejszany, a ci z dochodem powyżej 4728,91 zł brutto nie dostaną go wcale.
Czternasta emerytura w 2025 roku. Nie każdy dostanie pełną kwotę – sprawdzamy zasady i limity
We wrześniu do seniorów trafi czternasta emerytura. To dodatkowe świadczenie, które rząd wprowadził na stałe do systemu emerytalnego, miało być wsparciem dla osób starszych. Jednak nie wszyscy emeryci i renciści mogą liczyć na pełną kwotę dodatku. Zasady wypłaty przewidują ograniczenia i mechanizm, który sprawi, że część seniorów dostanie mniej pieniędzy, a inni w ogóle nie otrzymają świadczenia.
Kiedy wypłata czternastki?
W 2025 roku czternasta emerytura będzie wypłacana we wrześniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla jednak, że część seniorów otrzyma środki wcześniej. Osoby, których termin płatności świadczenia przypada na początek miesiąca, dostaną pieniądze już w sierpniu, bo ZUS musi przekazać środki na pocztę i do banków z wyprzedzeniem.
Świadczenie zostanie przyznane automatycznie – nie trzeba składać żadnych wniosków. Emeryci i renciści otrzymają je razem z comiesięczną wypłatą emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego.
Ile wyniesie czternasta emerytura?
Wysokość czternastki powiązana jest z minimalną emeryturą. W 2025 roku pełna kwota świadczenia to 1878,91 zł brutto. Taką sumę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.
Dla seniorów z wyższymi świadczeniami przewidziano specjalny mechanizm – zasadę „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że kwota czternastki maleje dokładnie o tyle złotych, o ile dana emerytura przekracza próg 2900 zł.
Jak działa zasada „złotówka za złotówkę”?
Przykład jest prosty:
- emeryt z emeryturą 3500 zł brutto dostanie czternastkę pomniejszoną o 600 zł, czyli 1278,91 zł brutto,
- emerytura 4000 zł oznacza czternastkę obniżoną o 1100 zł, a więc 778,91 zł brutto,
- emerytura 4700 zł daje prawo do dodatku w wysokości zaledwie 78,91 zł brutto.
Jeśli wyliczona kwota czternastki spadnie poniżej 50 zł, ZUS w ogóle nie wypłaci świadczenia. W praktyce oznacza to, że emeryci i renciści z dochodem powyżej 4728,91 zł brutto nie otrzymają czternastej emerytury.
Kto straci prawo do dodatku?
Oprócz osób z wysokimi emeryturami czternastki nie dostaną także ci, którym na dzień 31 sierpnia 2025 roku świadczenie będzie zawieszone. Dzieje się tak m.in. wtedy, gdy seniorzy dorabiają i przekraczają limity dochodów.
Ile na rękę? Netto mniej niż brutto
Choć oficjalnie czternastka wyniesie 1878,91 zł brutto, to do portfeli seniorów trafi mniej. Od świadczenia potrącana jest bowiem składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy.
Dla osoby z minimalną emeryturą, która otrzyma pełną czternastkę, oznacza to około 1558,81 zł netto. Różnice w wysokości „na rękę” będą wynikać z indywidualnych warunków podatkowych i składkowych.
Świadczenie chronione przed potrąceniami
Ważną informacją dla seniorów jest to, że czternasta emerytura – podobnie jak trzynastka – jest wolna od zajęć komorniczych. Nie podlega też potrąceniom i nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, alimenty czy świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych.
Kto jest uprawniony do czternastki?
Dodatek przysługuje szerokiej grupie świadczeniobiorców. Otrzymają go nie tylko osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, ale także:
- rolnicy pobierający świadczenia z KRUS,
- funkcjonariusze służb mundurowych,
- osoby z rentą socjalną,
- świadczeniobiorcy emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
- pobierający świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
- osoby korzystające z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego „Mama 4+”,
- inwalidzi wojenni i wojskowi.
Warunek jest jeden – na dzień 31 sierpnia 2025 roku trzeba mieć prawo do jednego z wymienionych świadczeń.
Czternastka na stałe w systemie
Wprowadzone kilka lat temu dodatkowe świadczenie, początkowo jednorazowe, stało się stałym elementem kalendarza wypłat. Każdego roku rząd określa w specjalnym rozporządzeniu termin przekazania czternastej emerytury – najpóźniej do 31 października. W tym roku padło na wrzesień, co oznacza, że wielu seniorów zobaczy pieniądze już pod koniec wakacji.
