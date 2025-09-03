Czternaste emerytury, ruszają wypłaty! ZUS wypłaci mniej, niż obiecywał
ZUS rusza z wypłatą czternastek, kolejnych 13 milionów Polaków już niebawem z dodatkowym świadczeniem. ZUS ogłosił wielką wiadomość — jeszcze przed weekendem kolejne 13 milionów emerytów i rencistów otrzyma tzw. czternastą emeryturę.
To drugie, doroczne wsparcie finansowe dla seniorów, które w 2025 roku wynosi tyle co minimalna emerytura czyli 1878, 91 zł brutto. Świadczenie jest wypłacane automatycznie i nie wymaga składania wniosku — trafi do uprawnionych wraz z wrześniową wypłatą podstawowych świadczeń.
Kto otrzyma pełną czternastkę, a kto mniej?
Osoby, których świadczenie zasadnicze (emerytura lub renta) jest niższe niż 2900 zł brutto, otrzymają pełną kwotę czternastki. Dla tych, których świadczenie przekracza ten limit, Kwoty będą pomniejszane proporcjonalnie wedle zasady złotówka za złotówkę. Jeśli czternastka po takim potrąceniu wynosiłaby mniej niż 50 zł brutto, ZUS jej nie przyzna.
Kiedy seniorzy zobaczą pieniądze na koncie?
Zakład będzie wypłacał czternaste emerytury zgodnie z harmonogramem regularnych wypłat renty i emerytury za wrzesień. Pierwsi seniorzy mogą liczyć na swoje wyliczenia już pod koniec sierpnia — są to osoby, które regularnie otrzymują świadczenia pierwszego dnia miesiąca.
Dlaczego to ważne?
To realne wparcie dla budżetów domowych seniorów w trudnych finansowo czasach. Dla wielu osób dodatkowe 1878 zł może oznaczać możliwość opłacenia leków, rachunków lub spokojniejsze wydatki na co dzień. Czternastka jako coroczne świadczenie od 2023 roku wpisuje się w system zabezpieczenia ekonomicznego dla najstarszych pokoleń. ZUS przygotowuje się do wypłaty czternastej emerytury dla ogromnej liczby seniorów. Każdy, kto spełnia kryteria dochodowe, może liczyć na to wsparcie bez dodatkowych formalności i bez zwłoki.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.