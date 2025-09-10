Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń. Jeden spadł na dom w Lubelskiem!
Polska znów znalazła się na celowniku rosyjskich dronów. W nocy z wtorku na środę wojsko potwierdziło wielokrotne naruszenia przestrzeni powietrznej, a szczątki maszyn spadły w kilku miejscowościach, m.in. w Lubelskiem i Łódzkiem. Jeden z dronów uszkodził dach domu, inne wraki zabezpieczają policja i wojsko.
Kolejne drony znalezione w Polsce. Jeden spadł na dom, wojsko apeluje o ostrożność
Polska mierzy się z kolejnymi incydentami związanymi z rosyjskimi dronami. Służby potwierdziły odnalezienie czterech maszyn, które naruszyły przestrzeń powietrzną naszego kraju w nocy z wtorku na środę. Szczątki spadły m.in. na dom w województwie lubelskim, a fragmenty kolejnych zlokalizowano w różnych częściach kraju. Choć nikt nie został poszkodowany, skala zdarzenia budzi poważne obawy.
Znaleziska w kilku województwach
Pierwszy uszkodzony dron odnaleziono o godzinie 5.40 w miejscowości Czosnówka na Lubelszczyźnie. Kolejny spadł na dom mieszkalny w Wyrykach-Woli, gdzie uszkodził dach budynku. Strażacy i policja potwierdzili, że nie doszło do wybuchu i nie ma osób rannych.
W Mniszkowie w województwie łódzkim zlokalizowano maszynę poza terenem zabudowanym, a w Cześnikach w powiecie zamojskim znaleziono statecznik drona. Według Prokuratury Okręgowej w Zamościu został on zestrzelony około godziny 3 w nocy.
Reakcja władz lokalnych
Wójt gminy Wyryki poinformował, że mieszkańcy zgłaszali obserwacje kolejnych obiektów, a starosta włodawski zapowiedział oszacowanie strat w budynku mieszkalnym. W powiecie opoczyńskim, gdzie również zlokalizowano drona, potwierdzono, że nie było ofiar w ludziach.
Apel wojska i policji
Sztab Generalny Wojska Polskiego wydał specjalny komunikat. Zaapelowano, aby nie zbliżać się do szczątków dronów, nie dotykać ich ani nie przenosić, gdyż mogą być niebezpieczne. Znaleziska należy natychmiast zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio na policję.
W związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie zwołano sztab kryzysowy z udziałem wojewody lubelskiego.
Do zdarzeń doszło podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę, w trakcie którego drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Część maszyn została zestrzelona przez polskie wojsko. To kolejne potwierdzenie zagrożenia, z jakim mierzy się Polska jako państwo graniczne NATO.
