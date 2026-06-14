Czy 1 sierpnia będzie dniem wolnym od pracy? Jest decyzja w sprawie ważnej daty
Czy 1 sierpnia będzie dniem wolnym od pracy? Wielu Polaków liczyło na zmianę przepisów i dodatkowy dzień wolny z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rząd rozwiał jednak wszelkie wątpliwości. Ministerstwo poinformowało, że nie prowadzi prac nad rozszerzeniem katalogu dni ustawowo wolnych od pracy, co oznacza, że 1 sierpnia nadal pozostanie zwykłym dniem pracy dla większości zatrudnionych.
Od kilku lat wraca dyskusja o tym, czy 1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego – powinien zostać wpisany do kalendarza jako dodatkowy dzień wolny od pracy. Dla wielu Polaków byłaby to okazja do udziału w uroczystościach rocznicowych, a także możliwość skorzystania z kolejnego długiego weekendu. W sprawie pojawiło się już oficjalne stanowisko rządu i ministerstwa.
Choć temat wzbudza duże zainteresowanie, szczególnie przed zbliżającą się 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, obecnie nic nie wskazuje na to, by przepisy miały zostać zmienione. Decyzja oznacza, że 1 sierpnia nadal pozostanie ważnym świętem państwowym, ale nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy.
Pomysł dodatkowego dnia wolnego trafił do Sejmu
Dyskusja rozpoczęła się po złożeniu petycji przez Stowarzyszenie Lepszy Sulejówek. Jej autorzy argumentowali, że ustanowienie dnia wolnego od pracy 1 sierpnia pozwoliłoby większej liczbie osób uczestniczyć w obchodach upamiętniających bohaterów Powstania Warszawskiego oraz wzmacniałoby edukację historyczną.
Sprawą zajęła się sejmowa Komisja do Spraw Petycji, która zwróciła się o opinię do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odpowiedź resortu okazała się jednoznaczna.
Ministerstwo nie planuje zmian
Resort pracy poinformował, że obecnie nie prowadzi żadnych prac legislacyjnych dotyczących rozszerzenia katalogu dni ustawowo wolnych od pracy. Podkreślono również, że każda taka zmiana wymagałaby szczegółowych analiz gospodarczych oraz konsultacji z partnerami społecznymi.
Ostatecznie komisja przyjęła stanowisko ministerstwa i nie skierowała projektu do dalszych prac. Oznacza to, że 1 sierpnia pozostaje świętem państwowym, ale bez prawa do dodatkowego wolnego dnia.
Co to oznacza dla pracowników?
W 2026 roku 1 sierpnia przypada w sobotę. Ponieważ nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy, pracownicy nie otrzymają dodatkowego dnia wolnego w innym terminie. Takie rekompensaty przysługują wyłącznie za święta ustawowo wolne od pracy przypadające w sobotę.
Na ten moment osoby planujące urlop lub długi weekend muszą więc uwzględnić, że 1 sierpnia pozostanie zwykłym dniem pracy dla większości zatrudnionych.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.