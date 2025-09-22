Czy dzieci znów będą zasypywane pracami domowymi? Oto stanowisko MEN

22 września 2025 12:10 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Czy obowiązkowe prace domowe wrócą do polskich szkół? Minister Barbara Nowacka zapowiada decyzję na początek października, ale już dziś stawia wyraźną granicę i podkreśla, że dawnego systemu nie zamierza przywracać.

Fot. Warszawa w Pigułce

Nowacka o pracach domowych: koniec z odrabianiem lekcji „za szkołę”

Czy obowiązkowe prace domowe wrócą do polskich szkół? To pytanie budzi emocje wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że pierwsze decyzje w tej sprawie poznamy już na początku października. Jednocześnie jasno podkreśliła, że nie zgodzi się na powrót do systemu sprzed lat, w którym dzieci miały nadrabiać w domu to, czego nie zdążyły przerobić w szkole.

Edukacja zdrowotna na cenzurowanym

Nowacka odniosła się także do losów nowego przedmiotu – edukacji zdrowotnej. Szefowa MEN nie ma wątpliwości, że wielu uczniów zrezygnuje z uczestnictwa w zajęciach, które od września nie są obowiązkowe. – Na pewno wypisze się więcej niż połowa dzieci – oceniła w TVP Info. Jak przyznała, szczegółowe dane zbiorą w najbliższych dniach dyrektorzy szkół, a ministerstwo będzie je analizować na początku października.

Powrót prac domowych? Jest granica

Minister edukacji wyjaśniła, że w Instytucie Badań Edukacyjnych zamówiono ewaluację i propozycje rozwiązań dotyczących prac domowych. Wstępne wnioski i rekomendacje mają być gotowe już w przyszłym miesiącu. Nowacka zaznaczyła jednak, że powrotu do obowiązkowych i ocenianych zadań domowych – w dawnej skali i wymiarze – nie będzie.

– To, co było, było absolutnym odwróceniem systemu. Dzieci miały uczyć się w domu tego, czego nie zdążyły nauczyć się na lekcji – powiedziała. Jak dodała, zmiany w podstawie programowej oraz planowana od 2026 roku reforma „Kompas Jutra” mają sprawić, że uczniowie będą zdobywać wiedzę przede wszystkim w szkole, a nie poza nią.

„Nie rzucać haseł, tylko działać”

Nowacka podkreśliła, że chce podejść do tematu spokojnie i rzeczowo, bez politycznych haseł i presji. – Naprawdę chciałabym, żebyśmy przestali być politykami, którzy rzucają hasła, tylko byli ludźmi podchodzącymi do tematu poważnie i kompetentnie – zaznaczyła.

Na ostateczne decyzje w sprawie przyszłości prac domowych trzeba więc poczekać jeszcze kilka tygodni. Jednak już teraz wiadomo, że minister edukacji nie zamierza przywracać systemu, który – jak mówi – przerzucał ciężar nauki na barki uczniów i rodziców.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl