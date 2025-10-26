Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 26 października
Dziś, 26 października 2025 roku, wielu Polaków zadaje sobie to samo pytanie: czy niedziela jest handlowa? Odpowiedź niestety nie ucieszy łowców promocji – to niedziela niehandlowa, więc większość dużych sklepów i galerii pozostanie zamknięta. Nie oznacza to jednak, że nie zrobimy żadnych zakupów.
Gdzie można zrobić zakupy w niedzielę 26 października?
Choć supermarkety i centra handlowe są dziś zamknięte, ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele przewiduje kilka wyjątków. Dzięki nim wiele punktów usługowych i mniejszych sklepów działa normalnie. Oto, gdzie wciąż można zrobić zakupy:
-
Stacje paliw – oprócz tankowania można tam kupić artykuły spożywcze, napoje i podstawowe produkty codziennego użytku.
-
Apteki i punkty apteczne – leki, środki higieniczne i suplementy dostępne są bez ograniczeń.
-
Kwiaciarnie – otwarte m.in. ze względu na zbliżające się Wszystkich Świętych.
-
Restauracje, kawiarnie i fast foody – wiele lokali działa normalnie, część oferuje także zamówienia na wynos i dowóz.
-
Sklepy osiedlowe i franczyzy, np. Żabka, Carrefour Express, abc – pod warunkiem, że za ladą stoi właściciel lub członek jego rodziny.
-
Placówki pocztowe – te, w których usługi pocztowe stanowią co najmniej 40% przychodu, mogą prowadzić handel również w niedziele objęte zakazem.
Godziny otwarcia w niedzielę niehandlową
Warto pamiętać, że godziny otwarcia mogą różnić się od standardowych.
-
Stacje paliw i część aptek działają całodobowo.
-
Żabki oraz inne sklepy franczyzowe otwierane są zazwyczaj między 6:00 a 23:00, ale każda placówka może ustalać własny grafik.
-
Restauracje i kawiarnie pracują według indywidualnych godzin – najlepiej sprawdzić aktualne informacje na stronie lokalu lub w aplikacji mapowej.
Dlaczego dzisiaj sklepy są zamknięte?
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta z 2018 roku przewiduje tylko siedem niedziel handlowych w całym 2025 roku. 26 października nie znalazła się na tej liście, dlatego obowiązuje pełny zakaz pracy dla dużych sieci handlowych.
Kiedy najbliższa niedziela handlowa?
Następna okazja, by zrobić duże zakupy w niedzielę, przypada 7 grudnia 2025 roku. Wtedy wszystkie galerie handlowe, dyskonty i supermarkety będą otwarte. Kolejne handlowe niedziele przypadną 14 i 21 grudnia, tuż przed świętami Bożego Narodzenia.
Co warto zapamiętać
-
Dziś, 26 października, duże sklepy są zamknięte.
-
Zakupy zrobisz na stacjach paliw, w aptekach, kwiaciarniach i mniejszych sklepach.
-
Najbliższa niedziela handlowa – 7 grudnia.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.