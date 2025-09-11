Czy gotówka zniknie z obiegu? NBP daje jednoznaczną odpowiedź
Narodowy Bank Polski rozwiał wątpliwości wokół przyszłości fizycznego złotego. Choć płatności cyfrowe stają się codziennością, bank centralny zapewnia, że gotówka nie zniknie z obiegu – jej rola wciąż pozostaje kluczowa dla bezpieczeństwa finansowego Polaków.
NBP rozwiewa wątpliwości. Gotówka nie zniknie z Polski
W ostatnich miesiącach coraz częściej pojawiały się obawy, że Polska podąży śladem Skandynawii i stopniowo wyeliminuje tradycyjne płatności gotówkowe. Coraz powszechniejsze korzystanie z kart, BLIKa czy aplikacji mobilnych sprawia, że wielu Polaków zaczęło zadawać pytanie: czy fizyczny złoty zniknie z obiegu? Narodowy Bank Polski stanowczo uspokaja – gotówka pozostaje i wciąż będzie pełniła kluczową rolę.
Rosnąca rola płatności cyfrowych
Codzienność milionów Polaków to już niemal w całości płatności elektroniczne. Karty, szybkie przelewy, płatności telefonem czy zegarkiem stały się standardem. Pandemia COVID-19 przyspieszyła ten proces, a konsumenci docenili wygodę i bezpieczeństwo metod bezgotówkowych.
Mimo tego fizyczna gotówka nadal jest ważna. Szczególnie starsze pokolenia nie wyobrażają sobie życia bez banknotów i monet, które dają poczucie kontroli nad finansami. Dodatkowo gotówka wciąż stanowi zabezpieczenie na wypadek awarii sieci czy przerw w dostawach prądu.
Argumenty za i przeciw likwidacji gotówki
Zwolennicy ograniczania roli pieniądza fizycznego wskazują na przejrzystość transakcji, łatwość ich śledzenia i walkę z szarą strefą. Jednak przeciwnicy podkreślają, że całkowite usunięcie gotówki byłoby groźne i wykluczające – zwłaszcza dla osób mniej obeznanych z technologią czy mieszkańców wsi, gdzie dostęp do infrastruktury cyfrowej jest ograniczony.
Stanowisko NBP: gotówka zostaje
Narodowy Bank Polski jasno deklaruje: wycofanie gotówki nie wchodzi w grę. Członek zarządu NBP Paweł Szałamacha zaznaczył, że w najbliższych latach, a nawet dekadach, scenariusz eliminacji fizycznego złotego jest nierealny. – „Nie sądzę, abyśmy poszli drogą Skandynawii” – podkreślił.
NBP zwraca uwagę na rosnący popyt na banknoty. W sierpniu 2025 roku wartość gotówki w obiegu przekroczyła 440 mld zł, co oznacza ponad 9-procentowy wzrost w skali roku. Choć jej udział w codziennych transakcjach spada, Polacy coraz częściej traktują ją jako bezpieczną rezerwę na czas kryzysu.
System zabezpieczony na wypadek kryzysu
Bank centralny zapewnia, że dostęp do gotówki nie jest zagrożony. Bankomaty umożliwiają wypłaty we wszystkich nominałach, a system dystrybucji pieniędzy został wzmocniony po doświadczeniach pandemii i wojny w Ukrainie. Dzięki temu nawet w sytuacjach wyjątkowych nie powinno zabraknąć banknotów ani monet.
Gotówka z nami na lata
Narodowy Bank Polski daje jasny sygnał – gotówka nie zniknie z polskiego rynku. Nadal będzie pełniła funkcję nie tylko środka płatniczego, ale i gwarancji bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. O ile płatności cyfrowe będą się rozwijać, to fizyczny pieniądz jeszcze przez długie lata pozostanie fundamentem systemu finansowego.
