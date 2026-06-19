Czy mając mieszkanie własnościowe w Warszawie musisz płacić czynsz do spółdzielni?
Mieszkanie własnościowe w Warszawie, wpis w księdze wieczystej, spłacony lub spłacany kredyt – i mimo to co miesiąc przychodzi rachunek od spółdzielni lub wspólnoty. Czy to legalne? Tak – ale to nie jest czynsz w potocznym znaczeniu. 9 stycznia 2026 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która zmieniła zasady naliczania opłat i prawa lokatorów. Na Bielanach za samą eksploatację płaci się dziś ponad 600 złotych miesięcznie – dwa razy więcej niż pięć lat temu. Czy wiesz, za co konkretnie płacisz i kiedy możesz się odwołać?
Czynsz czy opłata eksploatacyjna – to nie jest to samo
Słowo „czynsz” w przypadku mieszkania własnościowego jest technicznie błędne – i ta różnica ma znaczenie prawne. Czynsz to opłata za korzystanie z cudzej rzeczy – płaci go najemca właścicielowi. Właściciel mieszkania nikomu nie płaci za korzystanie ze swojego lokalu.
To, co właściciel mieszkania w bloku płaci co miesiąc, to: opłata eksploatacyjna – w przypadku spółdzielni mieszkaniowej, albo zaliczka na koszty zarządu nieruchomością wspólną – w przypadku wspólnoty mieszkaniowej. Pieniądze nie trafiają do żadnego prywatnego właściciela – trafiają na utrzymanie budynku: klatki schodowej, windy, dachu, instalacji, funduszu remontowego i administracji. Co kluczowe – opłaty te trzeba płacić każdego miesiąca, nawet jeśli mieszkanie stoi całkowicie puste i nikt w nim nie przebywa.
Spółdzielnia a wspólnota – dwa różne reżimy prawne
To, jakie prawa masz jako właściciel i kto decyduje o wysokości opłat, zależy od tego, w jakim reżimie prawnym funkcjonuje Twój budynek. Różnica jest fundamentalna.
Spółdzielnia mieszkaniowa działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 438 t.j., znowelizowanej ustawą z 4 grudnia 2025 r.). Zarząd lub rada nadzorcza ustala wysokość opłat. Mieszkańcy mają wpływ przez walne zgromadzenie, ale decyzje spółdzielni o zmianie stawek wymagają jedynie zachowania trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia – i obowiązują wszystkich, niezależnie od tego, czy głosowali za, czy przeciw. Obowiązek wnoszenia opłat dotyczy czterech kategorii osób: członków spółdzielni ze spółdzielczymi prawami do lokali, osób niebędących członkami spółdzielni z własnościowym prawem do lokalu, członków spółdzielni będących właścicielami lokali oraz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni.
Wspólnota mieszkaniowa działa na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Powstaje automatycznie, z mocy prawa, gdy w budynku wyodrębniona zostaje co najmniej jedna własność lokalowa. We wspólnocie wszyscy właściciele mieszkań są współwłaścicielami nieruchomości wspólnej w proporcji odpowiadającej ich udziałowi w całości budynku, liczonym zazwyczaj według metrażu lokalu. Właściciele decydują o opłatach na zebraniu, większością głosów liczonych udziałami. Wysokość zaliczek wymaga uchwały właścicieli – a jeśli uważasz, że uchwała jest niezgodna z prawem lub narusza Twój interes, masz sześć tygodni na jej zaskarżenie do sądu.
Co zmieniła nowelizacja z 2026 roku
9 stycznia 2026 roku prezydent podpisał ustawę z 4 grudnia 2025 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. To najgłębsza reforma przepisów o wspólnotach mieszkaniowych od 30 lat. Kluczowe zmiany dotyczą przejrzystości kalkulacji opłat – spółdzielnie mają obowiązek szczegółowego uzasadnienia każdej podwyżki – oraz wzmocnienia praw właścicieli lokali wyodrębnionych, którzy dotychczas płacili opłaty spółdzielni, mimo że formalnie nie byli jej członkami.
Ważne: posiadanie odrębnej własności nie jest równoznaczne z automatycznym uwolnieniem od spółdzielni. Jeśli nie wszyscy właściciele w budynku dokonali przekształcenia, a wspólnota nie przejęła zarządu, spółdzielnia wciąż zarządza budynkiem i wciąż pobiera opłaty na podstawie art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Sprawdź w księdze wieczystej swojego lokalu, czy widnieje tam „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu” czy „odrębna własność” – to decyduje o tym, w jakim reżimie prawnym funkcjonujesz.
Ile płacą mieszkańcy Warszawy i co składa się na rachunek
Opłaty w warszawskich spółdzielniach mieszkaniowych wzrosły przez ostatnie pięć lat niemal dwukrotnie. Mieszkanie na Bielanach, za które w 2020 roku płaciło się 350 złotych miesięcznie za samą eksploatację, dziś kosztuje ponad 600 złotych – jeszcze bez mediów rozliczanych osobno. Wiosną 2026 roku kolejna fala podwyżek objęła spółdzielnie i wspólnoty w całej Polsce.
Typowy rachunek od spółdzielni lub wspólnoty w Warszawie zawiera: opłatę eksploatacyjną lub zaliczkę na zarząd nieruchomością wspólną, fundusz remontowy, zaliczkę na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, opłatę za wywóz śmieci (od 2026 roku 107 zł miesięcznie dla domu jednorodzinnego, proporcjonalnie mniej dla lokalu w bloku), a często też opłatę za domofon, monitoring lub inne usługi wspólne.
Co grozi za niepłacenie – skala konsekwencji
W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zgodnie z art. 17(10) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej może wystąpić do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji. Dłużnikowi nie przysługuje lokal zastępczy. Jedyne zabezpieczenie: po opróżnieniu lokalu spółdzielnia musi wypłacić mu wartość rynkową osiągniętą w przetargu. We wspólnocie mieszkaniowej analogiczne uprawnienie wynika z art. 16 ustawy o własności lokali. Według danych Krajowego Rejestru Długów, w 2023 roku zaległości w opłatach mieszkaniowych przekroczyły 290 milionów złotych, a średnie zadłużenie jednego dłużnika wyniosło 15 600 złotych.
Co to oznacza dla Ciebie jako właściciela mieszkania w Warszawie?
- Sprawdź swoją księgę wieczystą – numer KW znajdziesz w akcie notarialnym. Na stronie ekw.ms.gov.pl możesz bezpłatnie sprawdzić, czy masz „odrębną własność” czy „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu”. To decyduje o Twoich prawach wobec spółdzielni.
- Zażądaj kalkulacji opłat – po nowelizacji z 2026 roku spółdzielnia ma obowiązek udostępnić szczegółową kalkulację. Jeśli zarząd odmawia, masz prawo złożyć wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia i żądać wyjaśnień.
- Zaskarżenie uchwały we wspólnocie – tylko sześć tygodni – jeśli uważasz, że uchwała o podwyżce we wspólnocie jest niezgodna z prawem lub narusza Twój interes, masz sześć tygodni od jej podjęcia na złożenie pozwu do sądu. Po tym terminie uchwała jest praktycznie niezaskarżalna.
- Nie ignoruj rachunków – zaległości rosną z odsetkami, a konsekwencje mogą sięgnąć licytacji lokalu. Jeśli masz trudności finansowe, skontaktuj się ze spółdzielnią lub zarządem wspólnoty i ustal plan spłat – zanim sprawa trafi do komornika.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.