Czy nadchodzi dramat milionów Polaków? KE przeforsowała umowę z Mercosur

Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Mercosur. Polska i Francja wywalczyły klauzule bezpieczeństwa
Komisja Europejska dała zielone światło dla umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosuru – Brazylią, Argentyną, Paragwajem i Urugwajem. Jednocześnie Bruksela ogłosiła wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń, które mają chronić europejskich rolników, zwłaszcza w Polsce i Francji.
Nowe gwarancje dla rolnictwa
Jak poinformowała RMF FM, w dokumencie znalazły się nowe zapisy, których wcześniej nie było w projekcie przyjętym w grudniu w Montevideo przez szefową KE Ursulę von der Leyen. Polska otrzymała możliwość uruchomienia tzw. klauzuli bezpieczeństwa w sytuacji, gdyby import wrażliwych produktów – takich jak cukier czy drób – zagrażał rodzimej produkcji.
Mechanizm ten będzie zapisany w prawie unijnym. Komisja zobowiązała się również do systematycznego monitorowania rynku i publikowania raportów co pół roku.
Kontyngenty i rekompensaty
Podstawowym zabezpieczeniem dla rolników mają być specjalne kontyngenty. Zostały one wyliczone w taki sposób, by nie stanowiły zagrożenia dla europejskich producentów. Import powyżej wyznaczonych limitów nie będzie możliwy.
W sytuacji kryzysowej przewidziano mechanizm rekompensat. Bruksela zarezerwowała na ten cel ponad 6 miliardów euro. Dzięki temu państwa członkowskie będą mogły otrzymać wsparcie finansowe w przypadku poważnych zakłóceń na rynku.
Szansa dla polskich producentów
Komisja Europejska zwraca uwagę, że umowa nie tylko otwiera rynek europejski, ale także daje nowe możliwości eksportowe polskim firmom. Kraje Mercosuru mają stanowić atrakcyjny rynek zbytu m.in. dla polskiej wódki, żubrówki, serów, czekolady, cukierków i mleka w proszku.
Dodatkowo dwa polskie produkty uzyskały ochronę geograficzną na rynkach Ameryki Południowej – chodzi właśnie o polską wódkę i żubrówkę. Oznacza to, że nie będzie można w tych państwach sprzedawać podróbek pod tymi nazwami.
Wspólny front z Francją
To właśnie Francja w ostatnich miesiącach prowadziła intensywny lobbing w Brukseli na rzecz wprowadzenia specjalnych klauzul ochronnych. Polska, Włochy i Rumunia wspierały te działania, a w kolejnych wspólnych oświadczeniach podkreślano konieczność zagwarantowania rolnikom bezpiecznych mechanizmów.
Dzięki presji Paryża i Warszawy Komisja Europejska musiała uwzględnić dodatkowe warunki. Klauzula bezpieczeństwa, obok kontyngentów i rekompensat, stała się jednym z kluczowych elementów kompromisu.
Co dalej?
Po zatwierdzeniu przez KE, umowa trafi teraz do dalszej procedury legislacyjnej. Do wejścia w życie konieczna będzie zgoda Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich, najprawdopodobniej w procedurze większości kwalifikowanej.
Choć spór o Mercosur wywołał wiele kontrowersji – zwłaszcza w kontekście obaw rolników – Bruksela przekonuje, że dodatkowe gwarancje są wystarczające, by chronić rynek europejski, a jednocześnie otworzyć nowe możliwości dla eksporterów z UE.
