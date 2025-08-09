Czy Polska zostanie wciągnięta w wojnę w 2025? Czy jesteś przygotowany na najgorsze?
Aż 51,6% Polaków obawia się, że nasz kraj zostanie zaangażowany w konflikt zbrojny lub stanie się areną eskalacji konfliktów — wynika z sondażu United Surveys dla „DGP”. Ten niepokojący trend sprawia, że pytamy: co kryje się za tą rosnącą paniką społeczną i jak przygotować się na najgorsze?
. W odpowiedzi na pytanie „Czego najbardziej boi się Pan/Pani w 2025 roku?” ponad połowa respondentów wskazała dwa najbardziej niepokojące scenariusze: bezpośrednie wciągnięcie Polski w działania wojenne oraz eskalację konfliktu na wschodzie Europy. Obie odpowiedzi wybrało aż 51,6 proc. pytanych.
Wojna wciąż w centrum lęków społeczeństwa
Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 roku strach o bezpieczeństwo kraju stał się stałym elementem polskiej codzienności. Choć minęły już ponad trzy lata od pierwszych doniesień o rosyjskiej agresji, poczucie zagrożenia wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W 2025 roku nie maleje ono ani wśród mieszkańców dużych miast, ani w mniejszych miejscowościach.
Eksperci podkreślają, że wpływ na tak wysokie wyniki ma nie tylko bliskość geograficzna konfliktu, ale też nasilające się napięcia geopolityczne oraz informacje o możliwych kolejnych punktach zapalnych w Europie.
Strach przed pogorszeniem sytuacji finansowej
Na trzecim miejscu w rankingu obaw znalazły się kwestie finansowe. 29 proc. respondentów wskazało możliwość pogorszenia swojej sytuacji materialnej jako powód do niepokoju. Rosnące koszty życia, wysokie ceny energii i niepewność na rynku pracy sprawiają, że wielu Polaków z ostrożnością patrzy w przyszłość.
W rozmowach z ankieterami badani zwracali uwagę na rosnące rachunki, drożejącą żywność i trudności z utrzymaniem domowego budżetu.
Problemy w służbie zdrowia i zalew dezinformacji
Kolejne pozycje w zestawieniu pokazują, że społeczeństwo dostrzega także inne zagrożenia. 23,1 proc. ankietowanych boi się pogorszenia sytuacji w ochronie zdrowia – zarówno w kontekście wydłużających się kolejek, jak i ograniczonej dostępności specjalistów.
Niewiele mniej, bo 22,3 proc. badanych, obawia się nasilającej się dezinformacji w przestrzeni publicznej. Fake newsy, zmanipulowane treści i coraz trudniejsze oddzielenie faktów od opinii stają się realnym problemem wpływającym na życie codzienne i decyzje obywateli.
Co to oznacza dla czytelnika
Wyniki badania jasno pokazują, że większość Polaków w 2025 roku żyje w cieniu lęku przed wydarzeniami, na które nie ma bezpośredniego wpływu – wojną, kryzysem finansowym, pogorszeniem usług publicznych. To sygnał, że warto zadbać o własne poczucie bezpieczeństwa: być na bieżąco z rzetelnymi informacjami, planować domowy budżet z uwzględnieniem nieprzewidzianych wydatków i korzystać z dostępnych form wsparcia.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.