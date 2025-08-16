Czy Rosja szykuje kolejny atak? Największe ćwiczenia wojskowe od zimnej wojny.
Wrzesień 2025 staje się miesiącem napięcia i niebezpieczeństwa w Europie, ćwiczenia „Zapad-2025” mogą wywołać kryzys. Wrzesień 2025 zapowiada się jako jeden z najbardziej krytycznych miesięcy w regionie od lat. Podczas wielkich manewrów wojskowych Rosji i Białorusi, zwanych „Zapad-2025”, eksperci przewidują możliwość dramatycznej eskalacji konfliktu, w tym potencjalnego ataku na Ukrainę od północy.
Gen. Ihor Romanenko, były zastępca dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, ostrzega, że sygnały napływające z ćwiczeń budzą poważny niepokój społeczności międzynarodowej.
Manewry obejmujące nawet 150 tysięcy żołnierzy będą największe od czasów zimnej wojny. Specjaliści podkreślają, że mogą one posłużyć jako przykrywka dla faktycznych działań wojennych. Scenariusze obejmują nie tylko Ukrainę, ale potencjalnie także kraje NATO w Europie Środkowo-Wschodniej. Strategia Kremla opiera się na zaskoczeniu, szybkim działaniu oraz użyciu nowoczesnych dronów i systemów precyzyjnego rażenia, a nawet taktycznej broni jądrowej.
Działania hybrydowe i przygotowania do konfrontacji budzą obawy o bezpieczeństwo całego kontynentu. Putin jawi się jako psychopatyczny strateg, który dąży do odbudowy dawnej strefy wpływów Rosji w regionie, stawiając pod znakiem zapytania europejski porządek bezpieczeństwa.
Ukraiński dyplomata i przywódcy NATO w ostrych słowach podkreślają, że świat nie może sobie pozwolić na opóźnienia. Brak wsparcia militarnego dla Ukrainy jeszcze przed zimą 2025 może doprowadzić do pełnoskalowego starcia Rosji z krajami NATO. Manewry „Zapad-2025” mogą okazać się iskrą zapalną katastrofy o globalnym zasięgu.
Europa przygotowuje się na obronę, ale napięcie rośnie z każdą godziną. Każdy ruch wojsk rosyjskich stanowi zagrożenie dla stabilności kontynentu. Wrzesień może zapisać się w historii jako czas, gdy świat zatrzymał się na krawędzi wojny. Ostrzeżenia generała Romanenki brzmią jak alarm – militarny teatr ćwiczeń może w każdej chwili stać się przerażającą rzeczywistością.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.