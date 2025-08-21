Czy siostra Dorota została porwana? Zakon alarmuje: może być w niebezpieczeństwie
W całej Polsce trwa dramatyczna akcja poszukiwawcza. Zaginęła siostra Dorota Janiszewska ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża. Ostatni raz widziano ją 19 sierpnia w Kutnie około godziny 11:00. Po rozmowie telefonicznej z osobą podającą się za policjanta zakonnica nagle opuściła dom zakonny. Od tego momentu nie ma z nią żadnego kontaktu.
Rodzina zakonna oraz policja biją na alarm. Siostra Dorota mogła paść ofiarą przestępstwa, a jej życie może być zagrożone. Zgromadzenie podkreśla, że nigdy wcześniej nie znikała bez słowa i wyklucza możliwość dobrowolnego odejścia. Jej bliscy wskazują, że od wielu lat prowadzi działalność misyjną pełną poświęcenia i odwagi. Pomagała kobietom zmuszanym do prostytucji oraz ofiarom handlu ludźmi, dlatego istnieje podejrzenie, że jej zniknięcie może być związane właśnie z tą niebezpieczną misją.
Policja i siostry przestrzegają również, że zakonnica mogła zostać zmuszona do poruszania się bez habitu, co utrudnia jej rozpoznanie. Każda osoba, która mogła widzieć siostrę Dorotę lub ma informacje na temat jej obecnego miejsca pobytu, proszona jest o natychmiastowy kontakt z policją pod numerem 112 lub 997.
Sprawa wywołała ogromne poruszenie wśród wiernych i opinii publicznej. Władze zakonu apelują o nagłośnienie poszukiwań, solidarność i modlitwę. Podkreślają, że nawet najmniejsza wskazówka może uratować życie siostry Doroty.
