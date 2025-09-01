„Daj 10 tysięcy albo spalę dom”. Brutalna próba wymuszenia na Mazowszu
Dwaj mężczyźni wtargnęli na posesję w gminie Stromiec, grożąc podpaleniem domu i żądając 10 tysięcy złotych. W środku były dzieci, a interweniująca policja zatrzymała sprawców na gorącym uczynku – jeden z nich próbował jeszcze przekupić funkcjonariuszy.
Wtargnęli na posesję i grozili podpaleniem domu. W środku były dzieci
Policja z Białobrzegów zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy wtargnęli na posesję w gminie Stromiec, grożąc podpaleniem domu. Domagali się od właścicieli 10 tysięcy złotych. W chwili napaści w budynku znajdowało się dwóch chłopców w wieku 12 i 13 lat. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy sprawcy zostali zatrzymani na gorącym uczynku.
Groźby i próba przekupstwa
Do zdarzenia doszło 25 sierpnia w godzinach popołudniowych. Dwaj agresywni mężczyźni pojawili się na posesji, gdzie zaczęli zastraszać mieszkańców, grożąc podpaleniem domu w zamian za 10 tysięcy złotych. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Już kilka minut po zgłoszeniu policjanci obezwładnili i zatrzymali podejrzanych – 29-latka i 36-latka z gminy Stara Błotnica.
Podczas zatrzymania młodszy z napastników próbował wręczyć funkcjonariuszom tysiąc złotych, by odstąpili od czynności służbowych. Próba przekupstwa zakończyła się fiaskiem, a mężczyzna usłyszał dodatkowe zarzuty.
Nietrzeźwy kierowca i narkotyki
Zatrzymani poruszali się samochodem marki BMW, którym kierował 29-latek. Badanie wykazało, że miał on prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Co więcej, był już wcześniej karany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.
Policjanci przeszukali jego miejsce zamieszkania. Tam odkryli substancje psychoaktywne oraz dowody wskazujące na handel środkami odurzającymi.
Poważne zarzuty i decyzje sądu
29-latek usłyszał łącznie pięć zarzutów: usiłowania wymuszenia rozbójniczego, próby wręczenia łapówki, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz posiadania i handlu substancjami odurzającymi. Sąd Rejonowy w Grójcu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. 36-latek odpowie za usiłowanie wymuszenia rozbójniczego. Został objęty dozorem policyjnym i czeka go proces.
