Dlaczego przebieramy się w potwory? Antropolog zdradza ukryty sens Halloween.
Strój na Halloween to więcej niż zabawa. To próba wystraszenia złego mówi antropolog. Halloween urosło do rangi spektaklu pełnego przebrań, lampionów i krzykliwych dekoracji.
Antropolodzy zauważają, że choć święto ma w sobie element kiczu, to właśnie poprzez kostiumy ludzie próbują zmierzyć się z lękiem przed złem, przemijaniem i śmiercią.
Przebierając się za demony, zombie czy potwory uczestnicy Halloween podejmują cichą, symboliczną walkę z tym, czego boją się najbardziej z własną śmiertelnością i niewidzialnymi zagrożeniami. Kostium staje się pancerzem i maską jednocześnie; jest wyzwaniem wobec duchów czy złych sił, które kulturowo przypisujemy temu dniowi.
Eksperci podkreślają, że choć dla wielu Halloween to tylko okazja do zabawy, to dla innych – zwłaszcza w kontekście tradycji słowiańskiego święta dziadów czy katolickiego dnia Wszystkich Świętych stroje i symbolika mają głębszy sens. Mają one działać jak talizmany, które odstraszają zło lub przyciągają uwagę, świadomość wobec tego, co nieznane.
Dla Ciebie czytelnika artykułu oznacza to, że za kolorowymi i strasznymi kostiumami kryje się coś więcej niż tylko impreza. To wspólne doświadczenie strachu w bezpiecznej formie. Jeżeli planujesz wziąć udział w Halloween lub jesteś rodzicem, warto zastanowić się nie tylko nad tym, jakie przebranie wybrać, ale co ono symbolizuje i czy pomaga Ci oswoić lęk, czy tylko podąża za modą.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
