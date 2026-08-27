Dlaczego warto włożyć rolkę papieru toaletowego do lodówki? Ten prosty trik może rozwiązać irytujący problem
Rolka papieru toaletowego w lodówce brzmi jak pomyłka albo kolejny dziwny internetowy trend. Za tym pomysłem stoi jednak całkiem prosta zasada. Papier chłonie wilgoć, a w pewnym stopniu może również ograniczyć nieprzyjemne zapachy. Czy warto wypróbować ten trik? Tak, ale trzeba wiedzieć, czego można się po nim spodziewać.
Otwierasz lodówkę, a w środku czuć mieszankę sera, cebuli i wczorajszego obiadu? Albo na półkach i ściankach pojawia się nadmierna wilgoć? Zanim sięgniesz po specjalistyczny pochłaniacz, możesz wykorzystać rzecz, którą prawdopodobnie masz już w łazience.
Po co wkładać papier toaletowy do lodówki?
Papier toaletowy został zaprojektowany tak, aby bardzo łatwo pochłaniał wodę. W lodówce może więc przejmować część znajdującej się w niej wilgoci.
Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy wewnątrz urządzenia regularnie pojawiają się krople wody albo przechowujemy dużo produktów zawierających wilgoć.
Rolka działa w tym przypadku jak bardzo prosty pochłaniacz. Z czasem można nawet zauważyć, że papier staje się bardziej wilgotny.
Jest jednak ważne zastrzeżenie: papier toaletowy nie jest osuszaczem i nie usunie przyczyny nadmiernej wilgotności. Jeśli w lodówce regularnie zbiera się dużo wody, warto sprawdzić urządzenie.
Czy papier toaletowy pochłania zapachy?
Tu sprawa jest bardziej skomplikowana. Papier może przejmować wilgoć i wraz z nią część substancji odpowiadających za zapach, ale nie jest szczególnie skutecznym neutralizatorem woni.
Dlatego rolka może nieco pomóc, ale nie należy oczekiwać, że po włożeniu jej do lodówki intensywny zapach ryby, cebuli czy sera nagle zniknie.
Jeżeli problemem jest przede wszystkim zapach, skuteczniejsze będzie znalezienie jego źródła. W pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy w lodówce nie ma zepsutej żywności, rozlanego płynu albo zabrudzeń ukrytych pod szufladami.
Gdzie położyć rolkę?
Jeżeli chcemy przeprowadzić eksperyment, rolkę należy pozostawić suchą i umieścić w miejscu, w którym nie będzie dotykała żywności.
Nie powinna też znajdować się w miejscu narażonym na bezpośrednie zalanie. Mokry papier szybko przestaje spełniać swoją funkcję i może stać się dodatkowym problemem.
Rolkę trzeba regularnie kontrolować. Jeśli zrobi się wilgotna, należy ją wyrzucić. Oczywiście papieru przechowywanego wcześniej w lodówce nie powinno się później przenosić z powrotem do łazienki i używać zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
Jest jeden minus tego triku
Cała rolka zajmuje sporo cennego miejsca. W niewielkiej lodówce poświęcanie części półki na papier może zwyczajnie nie mieć sensu.
Do tego dochodzi koszt. Jeżeli papier będzie szybko chłonął wilgoć i trzeba będzie go często wymieniać, domowy sposób przestanie być szczególnie ekonomiczny.
Jeżeli natomiast w lodówce jest tak wilgotno, że rolka szybko robi się mokra, nie należy maskować problemu kolejnymi rolkami.
Dlaczego w lodówce zbiera się wilgoć?
Przyczyn może być kilka. Ciepłe produkty włożone do środka oddają parę wodną. Podobny efekt może powodować częste i długie otwieranie drzwi. Problemem bywa również niedomknięte opakowanie żywności, zatkany odpływ skroplin albo nieszczelna uszczelka drzwi.
Właśnie dlatego papier powinien być traktowany jako prosty eksperyment, a nie sposób naprawienia źle działającej lodówki.
Jeżeli na ściankach regularnie pojawia się dużo wody, produkty są mokre albo pod szufladami tworzy się kałuża, warto znaleźć przyczynę.
Co lepiej radzi sobie z nieprzyjemnym zapachem?
Jeżeli wilgoć nie jest problemem, a chodzi wyłącznie o zapach, przede wszystkim należy dokładnie umyć wnętrze lodówki i wyrzucić produkty, które zaczęły się psuć. Żywność o intensywnym aromacie najlepiej przechowywać w szczelnych pojemnikach.
Można również zastosować przeznaczony do lodówek pochłaniacz zapachów. Popularnym domowym rozwiązaniem jest także otwarte naczynie z sodą oczyszczoną, która lepiej nadaje się do neutralizowania części zapachów niż rolka papieru.
Czy trik z papierem toaletowym naprawdę działa?
Tak, ale w ograniczonym zakresie. Suchy papier rzeczywiście jest materiałem chłonnym, dlatego może przejąć część wilgoci znajdującej się w lodówce. Nie należy jednak przypisywać mu właściwości, których nie ma.
Nie naprawi uszkodzonej lodówki, nie zastąpi dokładnego czyszczenia i nie sprawi, że wszystkie intensywne zapachy znikną.
Jeżeli więc masz w domu dodatkową rolkę, możesz przeprowadzić prosty test. Gdy jednak w lodówce stale pojawia się woda lub bardzo nieprzyjemny zapach, znacznie ważniejsze będzie znalezienie źródła problemu niż wkładanie do środka kolejnej rolki papieru.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.