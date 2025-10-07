Długi weekend w listopadzie stał się faktem. Tusk podpisał zarządzenie!
Listopad 2025 roku przyniesie pracownikom wyjątkowo korzystny układ dni wolnych. Dzięki decyzji rządu część Polaków będzie mogła cieszyć się aż czterodniowym weekendem – od soboty 8 do wtorku 11 listopada. Wszystko za sprawą dodatkowego dnia wolnego wyznaczonego w zamian za święto przypadające w sobotę. Jednak nie wszyscy automatycznie skorzystają z tego przywileju – w prywatnych firmach to pracodawca zdecyduje, kiedy odda dzień wolny.
Długi weekend w listopadzie 2025. Rząd podjął decyzję
Listopad 2025 roku przyniesie wyjątkowo korzystny układ dni wolnych. Rząd zdecydował, że w poniedziałek 10 listopada administracja publiczna będzie nieczynna, co oznacza, że część Polaków skorzysta z aż czterodniowego weekendu – od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada. Decyzja wynika z obowiązku zapewnienia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę 1 listopada.
Co mówi Kodeks pracy?
Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że gdy Wszystkich Świętych wypada w sobotę, pracodawcy muszą wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny. To gwarancja, że pracownicy nie stracą prawa do odpoczynku tylko dlatego, że święto wypadło w dzień i tak wolny od pracy.
W praktyce oznacza to, że każdy zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do dodatkowego dnia wolnego w listopadzie.
Zarządzenie premiera – 10 listopada wolny dla administracji
Premier Donald Tusk podpisał zarządzenie, zgodnie z którym pracownicy korpusu służby cywilnej odbiorą dzień wolny właśnie w poniedziałek 10 listopada. W tym czasie zamknięte będą m.in. ministerstwa, urzędy wojewódzkie czy izby administracji skarbowej. Dzięki temu urzędnicy będą mogli cieszyć się czterodniowym weekendem, łączącym święto Wszystkich Świętych i Narodowe Święto Niepodległości.
Takie rozwiązanie stosowano już w przeszłości, gdy święta przypadały w soboty. Tym razem układ kalendarza sprawił, że decyzja rządu jest szczególnie korzystna.
Sektor prywatny – wolne też obowiązkowe, ale nie zawsze 10 listopada
Pracownicy firm prywatnych również muszą otrzymać dodatkowy dzień wolny, jednak to pracodawca zdecyduje, kiedy dokładnie go udzieli. Może to być 10 listopada, ale równie dobrze inny termin – np. w grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia.
Dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło, B2B) przepisy nie przewidują dodatkowego dnia wolnego – ich sytuacja zależy wyłącznie od zapisów w umowie i ustaleń z kontrahentem.
Kto zyska na długim weekendzie?
- Pracownicy administracji publicznej – na mocy zarządzenia premiera mają zagwarantowany dzień wolny 10 listopada.
- Pracownicy zatrudnieni na etatach w prywatnych firmach – muszą dostać dodatkowe wolne, ale termin zależy od decyzji pracodawcy.
- Pracownicy branż wymagających ciągłości pracy – otrzymają wolne w innym terminie, zgodnie z grafikiem.
- Osoby na umowach cywilnoprawnych – nie mają ustawowej gwarancji wolnego dnia.
Kalendarz dni wolnych w listopadzie 2025
- Sobota 1 listopada – Wszystkich Świętych (święto ustawowe, dzień wolny).
- Poniedziałek 10 listopada – dzień wolny w administracji publicznej, w sektorze prywatnym zależny od decyzji pracodawcy.
- Wtorek 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.
Dzięki temu wielu Polaków będzie mogło skorzystać z czterodniowego weekendu, który wypadnie od 8 do 11 listopada.
Listopadowy długi weekend to dopiero początek – już w grudniu Polacy będą mogli liczyć na kolejny, tym razem świąteczny, bo Wigilia wypada w środę. Układ kalendarza w końcówce 2025 roku okaże się wyjątkowo korzystny dla pracowników, choć pracodawcy będą musieli zmierzyć się z organizacyjnymi wyzwaniami, aby zapewnić ciągłość działania firm i instytucji.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.