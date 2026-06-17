Długi weekend w sierpniu dla wszystkich Polaków! Jest decyzja
W tym roku 15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP i Święto Wojska Polskiego – wypada w sobotę. Kodeks pracy mówi jasno: każde święto ustawowe przypadające w sobotę nakłada na pracodawcę obowiązek oddania pracownikowi dodatkowego dnia wolnego. Dla administracji rządowej w Warszawie i całej Polsce premier wyznaczył ten dzień na piątek 14 sierpnia. Efekt: trójdniowy weekend od piątku do niedzieli. Czy jednak pracownicy sektora prywatnego mają to samo zagwarantowane właśnie na ten dzień?
Skąd się bierze dodatkowy dzień wolny – mechanizm z Kodeksu pracy
Zasada wynika z art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Każde święto ustawowe przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin w danym okresie rozliczeniowym. W 2026 roku 15 sierpnia wypada w sobotę – a sobota jest dla większości pracowników dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Święto „znika” z kalendarza roboczego bez automatycznego obniżenia wymiaru czasu pracy, więc pracodawca musi ten dzień zrekompensować w innym terminie.
Prezes Rady Ministrów zarządzeniem wyznaczył piątek 14 sierpnia 2026 roku jako dzień wolny dla całego korpusu służby cywilnej. To ujednolicona decyzja dla całej administracji rządowej – od ministerstw w centrum Warszawy po urzędy skarbowe i urzędy wojewódzkie w każdym regionie Polski.
Które warszawskie urzędy będą zamknięte 14 sierpnia?
W piątek 14 sierpnia mieszkańcy Warszawy nie załatwią spraw w żadnym z urzędów podlegających zarządzeniu premiera. Zamknięte będą między innymi wszystkie warszawskie urzędy skarbowe, Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów i pozostałe dzielnicowe urzędy skarbowe, Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, Krajowa Informacja Skarbowa (telefon i e-mail), Urząd Wojewódzki Mazowiecki przy pl. Bankowym, ministerstwa i urzędy centralne przy al. Ujazdowskich i okolicznych ulicach, a także Zakład Ubezpieczeń Społecznych – inspektoraty w całej Warszawie.
Osobna kwestia to urzędy samorządowe: Ratusz i urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy nie są objęte zarządzeniem premiera automatycznie – decyzję o wyznaczeniu dnia wolnego podejmuje prezydent miasta lub burmistrzowie poszczególnych dzielnic. Warto sprawdzić komunikaty na stronach swoich urzędów dzielnicowych, zanim zaplanuje się wizytę.
Prywatny pracodawca też musi oddać dzień – ale niekoniecznie 14 sierpnia
Tu pojawia się kluczowa różnica, o której wielu pracowników nie wie. Obowiązek oddania dnia wolnego za sobotnie święto spoczywa na każdym pracodawcy zatrudniającym na umowę o pracę – bez wyjątku. Jednak termin to już wyłącznie decyzja pracodawcy, a nie pracownika. Firma może wyznaczyć ten dzień w dowolnym momencie w ramach obowiązującego okresu rozliczeniowego.
W praktyce wielu pracodawców wybiera 14 sierpnia, bo to najprostsze organizacyjnie – pozwala uniknąć zamieszania z różnymi terminami. Część firm jednak kumuluje dni wolne za święta przypadające w weekendy i wyznacza je w bloku – np. między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem albo w tygodniu wielkanocnym. Jeśli Twój pracodawca stosuje taki model, dzień za 15 sierpnia możesz odebrać w innym terminie. To zgodne z prawem, choć wymaga rozmowy z kadrami.
Co grozi pracodawcy, który nie odda dnia wolnego?
Nieudzielenie pracownikowi dnia wolnego za święto przypadające w sobotę to naruszenie przepisów o czasie pracy z art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Pracodawca naraża się na kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy i karę grzywny w wysokości od tysiąca do 30 tysięcy złotych. Pracownik może zgłosić naruszenie do PIP – w Warszawie właściwym organem jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie przy ul. Szamocka 3/5 lub przez stronę pip.gov.pl.
Co to oznacza dla Ciebie, jeśli pracujesz lub mieszkasz w Warszawie?
- Zapytaj w kadrach przed końcem lipca – nie zakładaj automatycznie, że masz 14 sierpnia wolne. Zapytaj bezpośrednio, kiedy Twój pracodawca wyznaczył dzień wolny za 15 sierpnia. Im wcześniej się dowiesz, tym lepiej możesz zaplanować weekend lub urlop.
- Złóż wniosek urlopowy jak najszybciej – sierpień to szczyt sezonu i grafiki urlopowe w wielu firmach zapełniają się już w czerwcu. Jeśli chcesz mieć wolne 14 sierpnia, a Twój pracodawca go nie wyznaczył, złóż wniosek o urlop wypoczynkowy teraz.
- Sprawy urzędowe – zrób to przed 13 sierpnia – dowód osobisty, rejestracja pojazdu, zaświadczenia z urzędu skarbowego, wizyta w ZUS. Między czwartkiem 13 a poniedziałkiem 17 sierpnia urzędy administracji rządowej w Warszawie będą nieczynne przez cztery dni z rzędu. Wiele z tych spraw możesz załatwić przez gov.pl lub mObywatela bez wychodzenia z domu.
- Sprawdź swój okres rozliczeniowy – jeśli pracujesz w firmie z trzymiesięcznym lub czteromiesięcznym okresem rozliczeniowym, możesz mieć do odebrania więcej dni wolnych niż myślisz. W 2026 roku kilka świąt wypada w weekendy – sprawdź w regulaminie pracy lub zapytaj w HR, ile dni masz jeszcze do odebrania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.