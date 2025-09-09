Do 1229 zł miesięcznie z MOPS. Znacznie więcej osób może teraz dostać zasiłek
Pierwszego stycznia 2025 roku weszły w życie zmiany, które znacząco poprawią sytuację tysięcy Polaków. Maksymalna wysokość zasiłku stałego z MOPS wzrosła do 1229 zł miesięcznie, a kryteria dochodowe zostały podniesione po raz pierwszy od wielu lat. To oznacza, że więcej osób będzie mogło skorzystać z tego wsparcia.
Kluczowa zmiana dotyczy progów dochodowych – dla osoby samotnie gospodarującej wzrósł do 1010 zł (o 234 zł), a dla osoby w rodzinie do 823 zł (o 223 zł). Jak informuje portal Infor.pl, w praktyce oznacza to wzrost o 30-37 procent w porównaniu z poprzednimi latami.
Kto może dostać zasiłek stały w 2025 roku
Zasiłek stały to stałe miesięczne wsparcie dla osób, które nie mogą pracować z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy. Aby otrzymać świadczenie, należy spełnić ścisłe kryteria.
Osoby samotnie gospodarujące muszą być pełnoletnie, całkowicie niezdolne do pracy lub osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Ich dochód nie może przekraczać 1010 zł miesięcznie.
Dla osób pozostających w rodzinie obowiązują podobne zasady dotyczące wieku i zdolności do pracy, ale dodatkowo sprawdzany jest dochód na jednego członka rodziny – nie może być wyższy niż 823 zł.
Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie gov.pl, całkowita niezdolność do pracy dotyczy osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, albo grupę inwalidzką I lub II.
Ile konkretnie można dostać – przykłady obliczenia
Wysokość zasiłku wylicza się indywidualnie dla każdej osoby. Dla samotnie gospodarujących to różnica między 130 procent kryterium dochodowego (czyli 1313 zł) a rzeczywistym dochodem.
Przykład pierwszy: Pan Lucjan jest osobą samotną z dochodem 700 zł miesięcznie. Jego zasiłek stały wyniesie 613 zł (1010 zł x 130% – 700 zł).
Drugi przykład: Pani Krystyna, również samotnie gospodarująca, ma dochód 950 zł. Otrzyma 363 zł zasiłku stałego (1313 zł – 950 zł).
Dla osób bez żadnego dochodu zasiłek wynosi maksymalną kwotę 1229 zł miesięcznie. Z kolei minimalna wysokość świadczenia to 100 zł.
Komu nie przysługuje zasiłek mimo spełnienia warunków
Zasiłek stały nie może być wypłacany jednocześnie z innymi świadczeniami. Jak informuje portal Forsal.pl, wykluczają go: renta socjalna, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przy utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, oraz zasiłek dla opiekuna.
Ważne jest także to, że osoby mieszkające w domu pomocy społecznej mogą być traktowane jako samotnie gospodarujące, ale tylko jeśli wcześniej już miały prawo do zasiłku stałego.
Przy obliczaniu zasiłku nie wlicza się zasiłku okresowego do dochodu – to korzystna regulacja dla osób pobierających różne formy wsparcia.
Jak złożyć wniosek i kiedy spodziewać się wypłaty
Wniosek składa się w lokalnym ośrodku pomocy społecznej (MOPS lub GOPS) w miejscu zamieszkania. Można to zrobić osobiście lub przez ePUAP. Do wniosku trzeba dołączyć orzeczenie o niezdolności do pracy lub stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia o dochodach oraz dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną.
Każda osoba ubiegająca się o zasiłek przechodzi wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego. Sprawdzana jest sytuacja osobista, rodzinna i finansowa wnioskodawcy.
Zasiłek wypłacany jest co miesiąc, zwykle między 10. a 20. dniem miesiąca. Konkretny termin ustala każdy ośrodek indywidualnie. Pieniądze można otrzymać przelewem na konto, przekazem pocztowym lub gotówką w kasie ośrodka.
Ile osób skorzysta z nowych regulacji
Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w 2024 roku zasiłek stały pobierało około 240 tysięcy osób. Jak informuje portal Forsal.pl, po podniesieniu kryteriów dochodowych liczba uprawnionych może wzrosnąć nawet o 10-15 procent.
Ministerstwo przedstawiło konkretne przykłady zmian. Pani Anna, samotnie wychowująca dwoje dzieci z dochodem rodziny 1000 zł, będzie mogła otrzymać zasiłek okresowy w kwocie 1469 zł zamiast dotychczasowych 800 zł.
Pan Kazimierz z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, samotnie gospodarujący bez dochodu, otrzyma maksymalny zasiłek stały w wysokości 1229 zł zamiast dotychczasowych 1000 zł.
Co to oznacza dla Ciebie?
Podwyżka kryteriów dochodowych to realny wzrost wsparcia dla najbardziej potrzebujących. Jeśli należysz do grupy osób niezdolnych do pracy lub jesteś w wieku emerytalnym z niskimi dochodami, warto sprawdzić swoje uprawnienia.
Nawet jeśli wcześniej otrzymałeś odmowę przyznania zasiłku, zmiany w 2025 roku mogą oznaczać, że teraz będziesz się kwalifikował. Podwyższone progi dochodowe oznaczają, że osoby z nieco wyższymi dochodami również mogą liczyć na wsparcie.
Dla osób już pobierających zasiłek stały zmiany oznaczają automatyczne przeliczenie świadczenia. Nie trzeba składać nowego wniosku – ośrodek pomocy społecznej dokona odpowiednich korekt zgodnie z nowymi przepisami.
Warto pamiętać, że zasiłek stały może być przyznany bezterminowo, jeśli masz orzeczenie o niepełnosprawności na stałe lub jesteś w wieku emerytalnym. Osoby z orzeczeniem okresowym będą musiały odnawiać prawo do świadczenia wraz z ważnością orzeczenia.
Praktyczne porady przy składaniu wniosku
Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty zawczasu. Oprócz orzeczenia o niepełnosprawności potrzebne będą zaświadczenia o wszystkich dochodach z ostatniego miesiąca. Dotyczy to emerytur, rent, ale też dochodów z najmu czy działalności gospodarczej.
Jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne, pamiętaj, że dochód z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 345 zł miesięcznie – niezależnie od rzeczywistej dochodowości gospodarstwa.
W przypadku odmowy możesz złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni. Warto skonsultować się z pracownikiem socjalnym, który może wyjaśnić powody odmowy i zasugerować, jakie dokumenty można dołożyć.
Długofalowe znaczenie zmian
Podwyżka kryteriów dochodowych po raz pierwszy od lat to sygnał, że rząd dostrzega problem niedostosowania wysokości świadczeń do realiów ekonomicznych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada wprowadzenie obowiązkowej corocznej weryfikacji kryteriów, co ma zapobiec takiej sytuacji w przyszłości.
Ta zmiana oznacza nie tylko więcej pieniędzy dla potrzebujących, ale też walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dla tysięcy polskich rodzin to może być różnica między przetrwaniem a godziwym życiem.
