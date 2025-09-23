Do 25 września pozostały 2 dni. Potem kierowców czeka kara do 1305 zł
Większość kierowców nie zdaje sobie sprawy, że radio w samochodzie oznacza obowiązek opłacania abonamentu RTV. Termin płatności za wrzesień mija 25 września – zostały tylko 2 dni na uniknięcie kary. Poczta Polska może naliczyć należności nawet za ostatnie pięć lat. Abonament RTV to nie tylko telewizor czy radio w domu. Przepisy bezlitośnie obejmują również radioodbiorniki montowane w samochodach. Wielu właścicieli pojazdów o tym nie wie, a brak wiedzy nie chroni przed konsekwencjami finansowymi, które mogą być bardzo bolesne.
Poczta Polska prowadzi regularne kontrole i ma prawo sprawdzić, od kiedy pojazd jest w posiadaniu kierowcy. Jeśli okaże się, że przez lata nie płacił abonamentu za radio samochodowe, kara może sięgnąć nawet 1305 złotych.
Ile kosztuje abonament za radio w samochodzie?
W 2025 roku miesięczna opłata za radioodbiornik wynosi 8,70 zł. To może wydawać się niewielką kwotą, ale systematyczne opóźnienia mogą prowadzić do poważnych problemów finansowych.
Płatności należy dokonywać do 25. dnia każdego miesiąca. We wrześniu 2025 roku termin przypada w najbliższy czwartek – 25 września. Po tym terminie rozpoczyna się naliczanie kar.
Możliwości płatności z góry:
- Za kwartał: 33,80 zł (z niewielką zniżką)
- Za cały rok: 94,00 zł (znacznie korzystniejsza opcja)
Płacenie z góry ma dodatkową zaletę – eliminuje ryzyko zapomnienia o miesięcznych terminach i automatycznie chroni przed karami.
Kary za brak opłat mogą być druzgocące
Sankcje za nieopłacony abonament RTV są surowe i obliczane według ścisłego wzoru. Kara wynosi równowartość 30-krotności miesięcznej stawki abonamentowej.
Dla radioodbiornika oznacza to:
- Podstawowa kara: 261 zł (30 x 8,70 zł)
- Plus zaległe składki za wszystkie miesiące bez opłat
- Możliwość dochodzenia należności za ostatnie 5 lat
W najgorszym scenariuszu, gdy kierowca przez długi czas unikał opłat, łączna kara może sięgnąć 1305 złotych. To kwota, która może poważnie nadwerężyć domowy budżet.
Poczta Polska ma szerokie uprawnienia kontrolne
Upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej prowadzą aktywne kontrole przestrzegania przepisów abonamentowych. Mają prawo:
- Sprawdzać pojazdy pod kątem obecności radioodbiorników
- Weryfikować, od kiedy auto jest w posiadaniu właściciela
- Naliczać należności za okres do 5 lat wstecz
- Egzekwować zaległości wraz z karami
Kontrola radia w samochodzie jest znacznie prostsza niż w przypadku domowych odbiorników. Wystarczy jeden rzut oka na deskę rozdzielczą, aby stwierdzić obecność urządzenia.
Ile abonamentów płaci jedno gospodarstwo domowe?
Dla osób fizycznych obowiązują korzystne zasady – opłata zależy od rodzaju odbiornika, a nie od ich liczby. Oznacza to, że:
Gospodarstwo domowe płaci jeden abonament, nawet jeśli ma:
- Dwa telewizory i trzy radia w domu
- Radio w samochodie i telewizor w mieszkaniu
- Kilka radioodbiorników w różnych pomieszczeniach
Jeśli posiadamy tylko radio (w domu lub samochodzie), płacimy wyłącznie za radioodbiornik – 8,70 zł miesięcznie.
Jeśli mamy telewizor i radio, płacimy jeden abonament radiowo-telewizyjny – 27,30 zł miesięcznie.
Przedsiębiorcy mają inne zasady
W przypadku firm reguły są znacznie surowsze. Przedsiębiorcy muszą płacić abonament za każdy odbiornik oddzielnie.
Dla firmy z flotą samochodów oznacza to:
- Jeden abonament za każde radio w każdym aucie służbowym
- Oddzielne opłaty za telewizory w biurach
- Brak możliwości łączenia opłat jak w przypadku osób fizycznych
To może generować znaczne koszty dla firm posiadających większą liczbę pojazdów służbowych.
Kto może być zwolniony z opłat?
Przepisy przewidują zwolnienia dla określonych grup społecznych:
Seniorzy:
- Osoby powyżej 75 lat
- Emeryci powyżej 60 lat z emeryturą nie przekraczającą połowy przeciętnego wynagrodzenia
Osoby niepełnosprawne:
- Z pierwszą grupą inwalidzką
- O znacznym stopniu niepełnosprawności
- Niewidome (ostrość wzroku poniżej 15%)
- Niesłyszące (całkowita głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu)
Inne grupy:
- Bezrobotni
- Kombatanci będący inwalidami wojennymi
- Osoby otrzymujące zasiłki stałe lub przedemerytalne
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli jesteś właścicielem samochodu z radiem i nie płacisz abonamentu RTV, masz jeszcze trzy dni na uregulowanie zaległości za wrzesień. Po 25 września rozpocznie się naliczanie kar.
Praktyczne kroki do podjęcia:
- Sprawdź, czy Twój samochód ma radio (większość współczesnych aut je ma)
- Zweryfikuj, czy płacisz abonament RTV za radioodbiornik
- Jeśli nie płacisz – natychmiast ureguluj zaległości
- Rozważ płatność roczną z góry, aby uniknąć przyszłych problemów
Jak sprawdzić swój status abonamentowy:
- Skontaktuj się z najbliższą placówką Poczty Polskiej
- Sprawdź online na stronie poczta-polska.pl
- Zadzwoń na infolinię abonamentową
Sposoby płatności:
- W placówkach Poczty Polskiej
- Przelewem na rachunek wskazany na stronie internetowej
- Przez bankowość elektroniczną
- Kartą płatniczą online
Uwagi dla firm: Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i masz pojazdy służbowe z radiem, pamiętaj o oddzielnych opłatach za każdy odbiornik. Koszty można zaliczyć do kosztów działalności, ale obowiązek płatności pozostaje bezwzględny.
Ostrzeżenie przed kontrolami: Poczta Polska może sprawdzić Twój pojazd w każdej chwili. Kontrolerzy często działają w okolicach dużych parkingów, centrów handlowych czy podczas większych wydarzeń, gdzie gromadzą się samochody.
Pamiętaj: nawet jeśli nie słuchasz radia w samochodzie, sama obecność odbiornika oznacza obowiązek opłacania abonamentu. Przepisy nie rozróżniają między aktywnym korzystaniem a samym posiadaniem urządzenia.
Brak świadomości tego obowiązku kosztuje rocznie tysiące kierowców. Nie daj się zaskoczyć – wykorzystaj ostatnie dni na uregulowanie zaległości i uniknij przykrych konsekwencji finansowych.
