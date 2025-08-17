Do 60 tys. zł grzywny i ograniczenie wolności? Te przepisy uderzają w przedsiębiorców!
Nowe przepisy uderzą w nieuczciwych pracodawców. Za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców grozić będzie kara nawet 60 tys. zł, a w skrajnych przypadkach także ograniczenie wolności. Rząd zapowiada ostrzejsze kontrole i koniec pobłażania dla szarej strefy.
Pracodawcy złamią prawo pracy cudzoziemców? Grożą im kary do 60 tys. zł
Od nowego roku wejdą w życie przepisy, które mocno zaostrzą zasady zatrudniania obcokrajowców w Polsce. Nowelizacja ustawy przewiduje wysokie kary finansowe – nawet do 60 tys. zł – a w skrajnych przypadkach również ograniczenie wolności dla pracodawców, którzy złamią przepisy. Rząd chce w ten sposób ukrócić proceder nielegalnej pracy i ochronić rynek przed nieuczciwą konkurencją.
Surowsze kontrole i mandaty
Zmiany oznaczają, że pracodawcy będą musieli skrupulatniej pilnować procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Najmniejsze uchybienia – brak odpowiednich dokumentów, praca bez ważnego zezwolenia czy niezgodność warunków zatrudnienia z umową – mogą skutkować karą finansową. W przypadku rażących naruszeń przepisy przewidują nawet odpowiedzialność karną.
– Wprowadzamy mechanizmy, które mają chronić rynek pracy i sprawić, by wszyscy przedsiębiorcy konkurowali na równych zasadach – zapowiada resort pracy.
Ochrona cudzoziemców przed wyzyskiem
Nowelizacja ma również zabezpieczyć samych pracowników z zagranicy. Do tej pory zdarzały się przypadki, w których byli oni zatrudniani na czarno, bez umów i składek, co uniemożliwiało im później dochodzenie swoich praw. Dzięki zmianom inspekcja pracy ma zyskać większe możliwości kontroli, a cudzoziemcy – szersze wsparcie w egzekwowaniu należności.
Co grozi pracodawcom?
Za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców przedsiębiorca będzie musiał liczyć się z:
- grzywną do 60 tys. zł,
- obowiązkiem uregulowania składek i podatków,
- w skrajnych przypadkach – karą ograniczenia wolności.
Rząd podkreśla, że kary mają odstraszyć nieuczciwych pracodawców, ale także wyrównać szanse dla firm przestrzegających prawa.
Nowe wyzwanie dla biznesu
Eksperci wskazują, że zmiany mogą zwiększyć obciążenia administracyjne przedsiębiorców, zwłaszcza mniejszych, którzy zatrudniają cudzoziemców sezonowych. Z drugiej strony, większe bezpieczeństwo prawne i ograniczenie szarej strefy ma pozytywnie wpłynąć na cały rynek pracy.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.