Dodatek do prądu 2026 dla seniorów bez limitu dochodu! Ponad 330 zł co miesiąc z ZUS, jak złożyć wniosek?

18 października 2026 19:30 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Finanse, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Podczas gdy powszechne tarcze osłonowe i dopłaty do rachunków za energię przeszły do historii, wybrana grupa emerytów wciąż może liczyć na stałe, comiesięczne wsparcie finansowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ryczałt energetyczny w 2026 roku wynosi ponad 336 zł miesięcznie i przysługuje bez względu na wysokość pobieranej emerytury czy metraż mieszkania. Sprawdź, komu przysługuje to świadczenie, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku ZUS-ERK i kiedy ruszają wypłaty!

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Licznik energii elektrycznej. | Fot. Shutterstock.
Licznik energii elektrycznej. | Fot. Shutterstock.

Pieniądze na prąd, gaz i ogrzewanie. Ile wynosi ryczałt energetyczny w 2026 roku?

Zakończenie powszechnych programów mrożenia cen prądu uderzyło w domowe budżety wielu polskich gospodarstw, zwłaszcza tych prowadzonych przez seniorów. Mało kto jednak wie, że w przepisach funkcjonuje odrębne, stałe świadczenie pieniężne dedykowane osobom starszym – ryczałt energetyczny. Wypłaca go Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu zrekompensowania wydatków nie tylko na energię elektryczną, ale również na gaz oraz ciepło sieciowe.

Od 1 marca 2026 roku stawka dodatku wynosi dokładnie 336,16 zł miesięcznie. Kwota ta została zwaloryzowana wskaźnikiem 5,3 procent, odpowiadającym tegorocznemu wzrostowi świadczeń emerytalno-rentowych. Co kluczowe dla wnioskodawców, ryczałt energetyczny jest całkowicie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych i nie wlicza się do dochodu decydującego o prawie do innych form pomocy społecznej. Pieniądze wpływają bezpośrednio na konto bankowe seniora lub są doręczane przez listonosza razem z podstawową emeryturą bądź rentą, a beneficjent sam decyduje, na jakie rachunki przeznaczy te środki.

Kombatanci, represjonowani i owdowiali małżonkowie. Kto ma prawo do wypłaty?

Ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem powszechnym dla każdego emeryta. Przyznawany jest w oparciu o kryteria zasług i szczególnych uprawnień, a nie stan majątkowy. Dochód wnioskodawcy nie ma żadnego znaczenia – z dopłaty mogą skorzystać zarówno osoby pobierające emeryturę minimalną, jak i seniorzy z wysokimi świadczeniami.

Zgodnie z przepisami, prawo do dodatku przysługuje:

  • kombatantom oraz innym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, batalionach budowlanych oraz przy wydobyciu i wzbogacaniu rud uranu,
  • wdowom i wdowcom po wyżej wymienionych osobach uprawnionych, pod warunkiem że sami pobierają emeryturę lub rentę po zmarłym małżonku bądź własne świadczenie.

Formularz ZUS-ERK i niezbędne załączniki. Gdzie złożyć dokumenty?

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć formalny wniosek na druku ZUS-ERK. Formularz można pobrać ze strony internetowej ZUS, w portalu PUE/eZUS lub otrzymać w dowolnej stacjonarnej sali obsługi klientów. Do wniosku konieczne jest dołączenie dokumentacji potwierdzającej posiadane uprawnienia, m.in. zaświadczenia potwierdzającego status kombatanta, decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (udzielanej m.in. owdowiałym małżonkom) lub stosownego zaświadczenia z wojskowej komendy uzupełnień w przypadku przymusowej pracy w kamieniołomach czy kopalniach.

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie w ciągu całego roku. ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji administracyjnej, a pierwsza wypłata następuje w najbliższym terminie płatności świadczenia emerytalnego. Jeśli prawo do ryczałtu istniało już wcześniej, a senior dopiero teraz skompletował dokumenty, Zakład wypłaci również należne wyrównanie za poprzednie miesiące.

Wsparcie dla stołecznych kombatantów i weteranów: Śródmieście, Mokotów i Wola

Świadczenie cieszy się szczególnym zainteresowaniem w Warszawie, gdzie mieszka największa w Polsce społeczność kombatantów, powstańców warszawskich oraz ich rodzin.

W oddziałach i inspektoratach ZUS zlokalizowanych w Śródmieściu, na terenie Mokotowa oraz na warszawskiej Woli urzędnicy przyjmują wnioski od uprawnionych mieszkańców i ich opiekunów. Mieszkańcy Śródmieścia, Mokotowa i Woli, pielęgnujący pamięć o walkach o stolicę oraz dramatycznych latach powojennych, mogą liczyć na asystę pracowników ZUS przy wypełnianiu formularza ZUS-ERK. Dla wielu starszych osób z centralnych dzielnic stolicy, gdzie kamienice i starsze bloki generują wysokie koszty ogrzewania i energii, kwota 336,16 zł co miesiąc stanowi odczuwalną ulgę w utrzymaniu domowego budżetu.

Najważniejsze zasady ryczałtu energetycznego ZUS w 2026 roku

Zobacz zestawienie kluczowych faktów o dodatku energetycznym dla seniorów:

  • 336,16 zł miesięcznie – stawka ryczałtu obowiązująca po marcowej waloryzacji o 5,3%.
  • Brak progu dochodowego – wysokość emerytury nie wpływa na przyznanie świadczenia.
  • Kombatanci, represjonowani i wdowy – ściśle określona grupa beneficjentów z udokumentowaną przeszłością.
  • Wniosek ZUS-ERK – dokument należy złożyć w placówce ZUS wraz z zaświadczeniem z UdSKiOR lub organu wojskowego.
  • Wypłata z emeryturą i wyrównanie – pieniądze trafiają co miesiąc na konto lub do rąk seniora z możliwością spłaty wstecznej.
  • Ważne wsparcie w Śródmieściu, Mokotowie i na Woli – realna pomoc dla warszawskich środowisk kombatanckich.

 

Źródło: forsal

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