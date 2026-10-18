Dodatek do prądu 2026 dla seniorów bez limitu dochodu! Ponad 330 zł co miesiąc z ZUS, jak złożyć wniosek?
Podczas gdy powszechne tarcze osłonowe i dopłaty do rachunków za energię przeszły do historii, wybrana grupa emerytów wciąż może liczyć na stałe, comiesięczne wsparcie finansowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ryczałt energetyczny w 2026 roku wynosi ponad 336 zł miesięcznie i przysługuje bez względu na wysokość pobieranej emerytury czy metraż mieszkania. Sprawdź, komu przysługuje to świadczenie, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku ZUS-ERK i kiedy ruszają wypłaty!
Pieniądze na prąd, gaz i ogrzewanie. Ile wynosi ryczałt energetyczny w 2026 roku?
Zakończenie powszechnych programów mrożenia cen prądu uderzyło w domowe budżety wielu polskich gospodarstw, zwłaszcza tych prowadzonych przez seniorów. Mało kto jednak wie, że w przepisach funkcjonuje odrębne, stałe świadczenie pieniężne dedykowane osobom starszym – ryczałt energetyczny. Wypłaca go Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu zrekompensowania wydatków nie tylko na energię elektryczną, ale również na gaz oraz ciepło sieciowe.
Od 1 marca 2026 roku stawka dodatku wynosi dokładnie 336,16 zł miesięcznie. Kwota ta została zwaloryzowana wskaźnikiem 5,3 procent, odpowiadającym tegorocznemu wzrostowi świadczeń emerytalno-rentowych. Co kluczowe dla wnioskodawców, ryczałt energetyczny jest całkowicie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych i nie wlicza się do dochodu decydującego o prawie do innych form pomocy społecznej. Pieniądze wpływają bezpośrednio na konto bankowe seniora lub są doręczane przez listonosza razem z podstawową emeryturą bądź rentą, a beneficjent sam decyduje, na jakie rachunki przeznaczy te środki.
Kombatanci, represjonowani i owdowiali małżonkowie. Kto ma prawo do wypłaty?
Ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem powszechnym dla każdego emeryta. Przyznawany jest w oparciu o kryteria zasług i szczególnych uprawnień, a nie stan majątkowy. Dochód wnioskodawcy nie ma żadnego znaczenia – z dopłaty mogą skorzystać zarówno osoby pobierające emeryturę minimalną, jak i seniorzy z wysokimi świadczeniami.
Zgodnie z przepisami, prawo do dodatku przysługuje:
- kombatantom oraz innym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, batalionach budowlanych oraz przy wydobyciu i wzbogacaniu rud uranu,
- wdowom i wdowcom po wyżej wymienionych osobach uprawnionych, pod warunkiem że sami pobierają emeryturę lub rentę po zmarłym małżonku bądź własne świadczenie.
Formularz ZUS-ERK i niezbędne załączniki. Gdzie złożyć dokumenty?
Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć formalny wniosek na druku ZUS-ERK. Formularz można pobrać ze strony internetowej ZUS, w portalu PUE/eZUS lub otrzymać w dowolnej stacjonarnej sali obsługi klientów. Do wniosku konieczne jest dołączenie dokumentacji potwierdzającej posiadane uprawnienia, m.in. zaświadczenia potwierdzającego status kombatanta, decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (udzielanej m.in. owdowiałym małżonkom) lub stosownego zaświadczenia z wojskowej komendy uzupełnień w przypadku przymusowej pracy w kamieniołomach czy kopalniach.
Wniosek można złożyć w dowolnym momencie w ciągu całego roku. ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji administracyjnej, a pierwsza wypłata następuje w najbliższym terminie płatności świadczenia emerytalnego. Jeśli prawo do ryczałtu istniało już wcześniej, a senior dopiero teraz skompletował dokumenty, Zakład wypłaci również należne wyrównanie za poprzednie miesiące.
Wsparcie dla stołecznych kombatantów i weteranów: Śródmieście, Mokotów i Wola
Świadczenie cieszy się szczególnym zainteresowaniem w Warszawie, gdzie mieszka największa w Polsce społeczność kombatantów, powstańców warszawskich oraz ich rodzin.
W oddziałach i inspektoratach ZUS zlokalizowanych w Śródmieściu, na terenie Mokotowa oraz na warszawskiej Woli urzędnicy przyjmują wnioski od uprawnionych mieszkańców i ich opiekunów. Mieszkańcy Śródmieścia, Mokotowa i Woli, pielęgnujący pamięć o walkach o stolicę oraz dramatycznych latach powojennych, mogą liczyć na asystę pracowników ZUS przy wypełnianiu formularza ZUS-ERK. Dla wielu starszych osób z centralnych dzielnic stolicy, gdzie kamienice i starsze bloki generują wysokie koszty ogrzewania i energii, kwota 336,16 zł co miesiąc stanowi odczuwalną ulgę w utrzymaniu domowego budżetu.
Najważniejsze zasady ryczałtu energetycznego ZUS w 2026 roku
Zobacz zestawienie kluczowych faktów o dodatku energetycznym dla seniorów:
- 336,16 zł miesięcznie – stawka ryczałtu obowiązująca po marcowej waloryzacji o 5,3%.
- Brak progu dochodowego – wysokość emerytury nie wpływa na przyznanie świadczenia.
- Kombatanci, represjonowani i wdowy – ściśle określona grupa beneficjentów z udokumentowaną przeszłością.
- Wniosek ZUS-ERK – dokument należy złożyć w placówce ZUS wraz z zaświadczeniem z UdSKiOR lub organu wojskowego.
- Wypłata z emeryturą i wyrównanie – pieniądze trafiają co miesiąc na konto lub do rąk seniora z możliwością spłaty wstecznej.
- Ważne wsparcie w Śródmieściu, Mokotowie i na Woli – realna pomoc dla warszawskich środowisk kombatanckich.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.