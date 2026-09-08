Dodatkowe 2057 zł trafi do seniorów już w kwietniu! ZUS ujawnił wyliczenia nowej premii
Emeryci i renciści w całej Polsce mogą liczyć na kolejne dodatkowe wsparcie finansowe, które trafi na ich konta bankowe oraz do przekazów pocztowych. Z najnowszych prognoz opartych na wskaźnikach makroekonomicznych i założeniach budżetowych wynika, że tzw. 13. emerytura w 2027 roku osiągnie kwotę około 2057 zł brutto. W stolicy dodatkowe środki realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasilą budżety tysięcy mieszkańców dzielnic Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Nowe wskaźniki waloryzacji i kwota na rękę. Ile realnie dostaną emeryci
Wysokość 13. emerytury jest bezpośrednio powiązana z kwotą najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Zgodnie z założeniami ustawy budżetowej z 28 sierpnia 2026 r., zakładającej ogólny wzrost cen na poziomie 3 proc. oraz tzw. inflację emerycką sięgającą 3,3 proc., eksperci oszacowali wskaźnik przyszłorocznej waloryzacji. Według wyliczeń analityków wskaźnik ten może wynieść 3,96 proc., co podniesie minimalną emeryturę oraz trzynastkę do kwoty 2056,84 zł brutto.
Od kwoty brutto automatycznie potrącana jest 9-procentowa składka na ubezpieczenie zdrowotne, co daje wypłatę „na rękę” w wysokości około 1871,72 zł netto. W przypadku seniorów, których łączny roczny dochód przekracza kwotę wolną od podatku wynoszącą 30 tys. zł, od świadczenia zostanie również pobrana 12-procentowa zaliczka na podatek dochodowy (PIT). Podstawą prawną gwarantującą coroczną wypłatę tych środków są przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 1326 z późn. zm.).
Kto otrzyma wypłatę automatycznie, a komu świadczenie nie przysługuje
Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje wszystkim osobom, które na dzień ustalania prawa do wypłaty pobierają długoterminowe świadczenia z ZUS, KRUS, organów wojskowych czy policyjnych. Obejmuje to m.in. emerytury podstawowe, pomostowe, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, socjalne oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i rodzicielskie świadczenia uzupełniające. Pieniądze przyznawane są z urzędu i nie wymagają składania żadnych dodatkowych wniosków.
Ustawodawca przewidział jednak wyjątki. Trzynastka nie zostanie wypłacona osobom, które w dniu ustalania prawa miały zawieszone prawo do świadczenia podstawowego (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania). Dodatku nie otrzymają także świadczeniobiorcy mieszkający za granicą nieobjęci polskim systemem ubezpieczeń oraz osoby zmarłe przed dniem nabycia prawa – ustawa wyraźnie wskazuje, że 13. emerytura nie podlega dziedziczeniu.
Harmonogram przelewów i obsługa w warszawskich oddziałach ZUS. Wola, Mokotów i Śródmieście
Wypłata 13. emerytury nastąpi tradycyjnie w kwietniu 2027 roku, wraz z podstawowym świadczeniem emerytalno-rentowym. ZUS realizuje przelewy oraz przekazy pocztowe w standardowych terminach płatności, które przypadają na 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień miesiąca. Jeśli dany dzień wypada w święto lub weekend, środki trafiają na konto w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin.
W Warszawie sprawną obsługę oraz wypłatę świadczeń nadzorują stołeczne inspektoraty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mieszkańcy warszawskiej Woli (placówka przy ul. Wrocławskiej), Mokotowa (odział przy ul. Czerniakowskiej) oraz dzielnicy Śródmieście mogą na miejscu lub poprzez PUE/eZUS uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wyliczeń i ewentualnych zaliczek podatkowych. Dla wielu stołecznych seniorów dodatkowy zastrzyk gotówki stanowi kluczowe wsparcie przy pokrywaniu rosnących opłat za czynsz i leki.
Jak krok po kroku upewnić się, że otrzymasz pełną kwotę 13. emerytury
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci spokojnie przygotować się na kwietniowe wypłaty świadczenia:
- Sprawdź stan swojego prawa do świadczenia podstawowego – upewnij się, że Twoja emerytura lub renta nie jest zawieszona z powodu przekroczenia limitów dorabiania.
- Zaktualizuj numer konta bankowego w ZUS na Woli czy Mokotowie – zgłoś ew. zmianę rachunku wcześniej, aby przelew trafił bez opóźnień bezpośrednio na konto.
- Przeanalizuj swój roczny dochód pod kątem zaliczki PIT – sprawdź, czy Twoje łączne dochody przekroczą kwotę wolną 30 tys. zł, co wpłynie na potrącenie podatku.
- Skorzystaj z konsultacji w urzędzie lub na e-ZUS w Śródmieściu – w razie wątpliwości co do kwoty netto poproś konsultanta ZUS o wyliczenie prognozowanej trzynastki.
- Oczekuj na przelew w kwietniu bez składania wniosków – pamiętaj, że ZUS przyznaje i wypłaca 13. emeryturę automatycznie każdemu uprawnionemu seniorowi.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.