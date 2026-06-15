Dramat milionów Polaków. Liczny nie kłamią. To dopiero początek?
Bezrobocie na poziomie niewidzianym od lat, blisko 2 miliony osób żyjących poniżej minimum egzystencji i dług publiczny rosnący w tempie, które trudno sobie wyobrazić w codziennych kategoriach. Te 3 liczby krążą ostatnio w sieci jako podsumowanie sytuacji gospodarczej Polski. Sprawdziliśmy każdą z nich – i obraz, który się z nich wyłania, jest bardziej skomplikowany niż prosty alarm.
5,9 procent bezrobocia – najwyższy poziom od 5 lat, ale z ważnym „ale”
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w maju 2026 roku wyniosła 5,9 procent – to dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, potwierdzone wstępnie przez GUS. W urzędach pracy zarejestrowanych było 917,2 tysiąca osób, czyli o 134,3 tysiąca więcej niż rok wcześniej. To pierwszy spadek po trudnej zimie – w styczniu 2026 roku wskaźnik sięgnął 6,0 procent, najwyższego poziomu od maja 2021 roku, a w marcu i kwietniu utrzymywał się na poziomie 6,0-6,1 procent.
Trend wzrostowy jest realny: jeszcze w czerwcu i październiku 2024 roku stopa bezrobocia rejestrowanego znajdowała się na rekordowo niskim poziomie 4,9 procent. W ciągu półtora roku wskaźnik wzrósł o ponad 1 punkt procentowy. Ekonomiści tłumaczą to splotem czynników: schłodzeniem rynku pracy, przestojami w finansowaniu programów aktywizacyjnych z Funduszu Pracy na początku roku oraz wyjątkowo mroźnym styczniem, który zamroził budownictwo i roboty publiczne.
Tu jednak potrzebny jest kontekst, który łatwo zgubić w jednej liczbie. Stopa bezrobocia rejestrowanego to dane z urzędów pracy – inny wskaźnik, oparty na metodologii Eurostatu (BAEL), pokazuje bezrobocie w Polsce na poziomie około 3,0 procent w kwietniu 2026 roku, podczas gdy średnia dla całej Unii Europejskiej wynosiła 6,0 procent, a dla strefy euro 6,3 procent. Różnica wynika z definicji – rejestr obejmuje każdego, kto formalnie zarejestrował się jako bezrobotny, niezależnie od tego, czy aktywnie szuka pracy, podczas gdy BAEL liczy tylko osoby faktywnie poszukujące zatrudnienia. Z perspektywy międzynarodowej Polska wciąż należy do krajów o relatywnie niskim bezrobociu.
2 miliony osób w skrajnym ubóstwie – więcej niż mieszkańców Warszawy
Według najnowszego raportu GUS „Ubóstwo w Polsce w latach 2023 i 2024”, zasięg zagrożenia ubóstwem skrajnym w 2024 roku wyniósł 5,2 procent populacji – co odpowiada blisko 2 milionom osób. To więcej niż liczba mieszkańców Warszawy. Ubóstwo skrajne oznacza życie poniżej minimum egzystencji – poziomu konsumpcji, który utrudnia przeżycie i stanowi zagrożenie dla psychofizycznego rozwoju człowieka. Granica skrajnego ubóstwa dla osoby samotnej wynosiła w 2024 roku 972 złote miesięcznie.
Dobra wiadomość: 5,2 procent w 2024 roku to spadek o 1,4 punktu procentowego względem 2023 roku, gdy wskaźnik wynosił 6,6 procent – i odpowiadał już 2,5 milionom osób według danych organizacji European Anti-Poverty Network. Zła wiadomość: ten spadek jest mniejszy niż wcześniejszy wzrost między 2022 a 2023 rokiem – czyli w ujęciu wieloletnim sytuacja wciąż jest gorsza niż przed 2023 rokiem, gdy ubóstwo skrajne utrzymywało się na poziomie 4-5 procent.
Jednocześnie wzrosło ubóstwo relatywne – do 13,3 procent, czyli o 1,1 punktu procentowego rok do roku. To kategoria szersza: dotyczy osób, których konsumpcja jest wyraźnie poniżej średniej krajowej, choć nie zagraża bezpośrednio przetrwaniu. Najbardziej narażoną grupą są mieszkańcy wsi, zwłaszcza obszarów pozaaglomeracyjnych, oraz gospodarstwa rolników – 11,4 procent z nich żyje poniżej minimum egzystencji. Istotny szczegół: granica ubóstwa ustawowego, uprawniająca do pomocy społecznej, wynosi 776 złotych miesięcznie i nie była zmieniana od 2022 roku – jest niższa od granicy ubóstwa skrajnego o blisko 200 złotych. W praktyce oznacza to, że blisko połowa osób żyjących w skrajnym ubóstwie nie kwalifikuje się formalnie do pomocy państwa.
Miliard złotych długu dziennie – skąd ta liczba i czy się zgadza?
To najbardziej chwytliwa z 3 liczb – i wymaga najwięcej kontekstu. Według Ministerstwa Finansów, dług publiczny Polski przekroczy w 2026 roku 65 procent PKB. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2025 roku wyniósł 7,3 procent PKB – o 0,8 punktu procentowego więcej niż w 2024 roku i o 0,4 punktu procentowego więcej niż przewidywano w ustawie budżetowej.
Można to przeliczyć na liczby dzienne. PKB Polski w 2026 roku szacowany jest na około 3,6 biliona złotych. Deficyt na poziomie 7,3 procent PKB to około 263 miliardy złotych rocznie – co odpowiada średnio ponad 700 milionom złotych dziennie. Przy uwzględnieniu kosztów obsługi już istniejącego długu – czyli odsetek, które same w sobie generują dodatkowe zobowiązania – łączny przyrost długu publicznego w skali dnia może faktycznie zbliżać się do miliarda złotych lub go przekraczać, w zależności od metodologii liczenia i konkretnego miesiąca. Ministerstwo Finansów wskazuje, że wzrost deficytu w 2025 roku wynikał z inwestycji, wzrostu wydatków socjalnych, spożycia publicznego oraz właśnie kosztów obsługi długu – a był częściowo łagodzony przez ograniczenie wsparcia dla odbiorców energii i ciepła.
Co to oznacza dla Ciebie – i jak czytać takie liczby?
Wszystkie 3 liczby z popularnego podsumowania mają realne podstawy w danych GUS i Ministerstwa Finansów – to nie są wymyślone statystyki. Jednocześnie każda z nich, oglądana w izolacji, daje obraz bardziej dramatyczny niż wynika z pełnego kontekstu. Bezrobocie rośnie, ale z poziomu historycznie niskiego i z elementem sezonowości. Ubóstwo skrajne dotyka blisko 2 milionów ludzi, ale w 2024 roku spadło względem roku poprzedniego. Dług publiczny rośnie w tempie liczonym w setkach milionów do miliarda złotych dziennie, co jest skutkiem deficytu budżetowego – zjawiska, które dotyczy większości krajów UE w mniejszym lub większym stopniu.
Jeśli chcesz śledzić te wskaźniki na bieżąco, GUS publikuje miesięczne dane o bezrobociu (stat.gov.pl), a Ministerstwo Finansów – kwartalne raporty o stanie długu publicznego (gov.pl/web/finanse). Liczby same w sobie rzadko opowiadają całą historię – kontekst, trend i metodologia decydują o tym, czy dana statystyka oznacza kryzys, czy element normalnego cyklu gospodarczego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.