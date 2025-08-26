Dramat na Marszałkowskiej. Piesza przechodziła na zielonym, wjechał w nią pijany kierowca
Niedzielna noc na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie zakończyła się dramatem. 27-letni Gruzin, prowadzący samochód w stanie nietrzeźwości, wjechał w młodą kobietę na przejściu dla pieszych. 25-latka z obrażeniami trafiła do szpitala, a sprawca został zatrzymany i odpowie przed sądem.
Potrącenie na Marszałkowskiej. 27-latek z Gruzji usłyszał zarzuty
Do dramatycznego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w centrum Warszawy. Na ulicy Marszałkowskiej 25-letnia kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych, gdy przechodziła na zielonym świetle. Sprawcą okazał się 27-letni obywatel Gruzji, który – jak ustaliła policja – prowadził samochód pod wpływem alkoholu.
Nocny wypadek w centrum stolicy
Do zdarzenia doszło tuż przed godziną pierwszą w nocy. 25-latka przechodziła przez jezdnię, gdy została uderzona przez samochód osobowy. Poszkodowaną z poważnymi obrażeniami przetransportowano do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej.
Policja szybko namierzyła sprawcę
Informacja o potrąceniu i poszukiwanym pojeździe natychmiast trafiła do wszystkich patroli w mieście. Kilka godzin później w alejach Jerozolimskich policjanci zauważyli samochód z wyraźnymi uszkodzeniami, które wskazywały na udział w wypadku. Podczas kontroli okazało się, że kierowca był nietrzeźwy – miał ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany, a pojazd odholowano na policyjny parking.
27-letni obywatel Gruzji usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policja i prokuratura prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.
