Dramat na Mazowszu. 8-latek wypadł z okna domu, na miejsce wezwano śmigłowiec LPR

25 czerwca 2026 23:42 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w Siedlcach. Z jednego z domów jednorodzinnych przy ul. Chełmońskiego wypadło 8-letnie dziecko. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Chłopiec został przetransportowany do szpitala.

Fot. Warszawa w Pigułce

Natychmiastowa akcja ratunkowa

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb w godzinach wieczornych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 8-letnie dziecko wypadło z okna domu jednorodzinnego. Ratownicy błyskawicznie rozpoczęli działania, a na miejsce zadysponowano również załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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Po udzieleniu pierwszej pomocy dziecko zostało przetransportowane do szpitala. Na razie nie podano informacji o stanie jego zdrowia.

W domu była matka

Jak przekazała policja, w chwili zdarzenia w domu przebywała matka dziecka. Funkcjonariusze potwierdzili, że kobieta była trzeźwa.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone, a policjanci wykonali czynności procesowe, które mają pomóc w odtworzeniu przebiegu wypadku.

Śledczy wyjaśniają okoliczności

Na obecnym etapie nie wiadomo, w jaki sposób doszło do wypadku. Policja prowadzi postępowanie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze będą ustalać między innymi, jak dziecko znalazło się przy otwartym oknie i co doprowadziło do upadku.

Co to oznacza dla Ciebie?

Każde takie zdarzenie przypomina, jak szybko może dojść do tragedii. Policja apeluje, aby zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy w domu przebywają małe dzieci. W sprawie wypadku w Siedlcach śledczy będą analizować wszystkie okoliczności, a kolejne informacje mogą zostać przekazane po zakończeniu prowadzonych czynności.

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