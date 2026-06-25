Dramat na Mazowszu. 8-latek wypadł z okna domu, na miejsce wezwano śmigłowiec LPR
Do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w Siedlcach. Z jednego z domów jednorodzinnych przy ul. Chełmońskiego wypadło 8-letnie dziecko. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Chłopiec został przetransportowany do szpitala.
Natychmiastowa akcja ratunkowa
Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb w godzinach wieczornych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 8-letnie dziecko wypadło z okna domu jednorodzinnego. Ratownicy błyskawicznie rozpoczęli działania, a na miejsce zadysponowano również załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Po udzieleniu pierwszej pomocy dziecko zostało przetransportowane do szpitala. Na razie nie podano informacji o stanie jego zdrowia.
W domu była matka
Jak przekazała policja, w chwili zdarzenia w domu przebywała matka dziecka. Funkcjonariusze potwierdzili, że kobieta była trzeźwa.
Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone, a policjanci wykonali czynności procesowe, które mają pomóc w odtworzeniu przebiegu wypadku.
Śledczy wyjaśniają okoliczności
Na obecnym etapie nie wiadomo, w jaki sposób doszło do wypadku. Policja prowadzi postępowanie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze będą ustalać między innymi, jak dziecko znalazło się przy otwartym oknie i co doprowadziło do upadku.
Co to oznacza dla Ciebie?
Każde takie zdarzenie przypomina, jak szybko może dojść do tragedii. Policja apeluje, aby zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy w domu przebywają małe dzieci. W sprawie wypadku w Siedlcach śledczy będą analizować wszystkie okoliczności, a kolejne informacje mogą zostać przekazane po zakończeniu prowadzonych czynności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.