Dramat na Wisłostradzie! Bus wpadł na przeciwległy pas. Sześć osób rannych

13 października 2025 10:04

Na warszawskiej Wisłostradzie doszło do poważnego wypadku. Kierowca busa stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery i zderzył się z trzema samochodami jadącymi z naprzeciwka. Sześć osób zostało rannych, w tym trzy trafiły do szpitala. Policja ustala przyczyny zdarzenia.

Fot. Warszawa w Pigułce

Poważny wypadek na Wisłostradzie. Sześć osób rannych po zderzeniu busa z trzema autami

Do groźnego wypadku doszło w niedzielę wieczorem na warszawskiej Wisłostradzie, w rejonie Cytadeli. Kierowca busa marki Renault Trafic stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery ochronne i wjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z trzema samochodami osobowymi. Sześć osób zostało rannych, a trzy z nich trafiły do szpitala.

Jak przekazał brygadier Patryk Topolski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około godziny 21. Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej i cztery karetki pogotowia. – Poszkodowanych jest sześć osób – potwierdził Topolski.

Z ustaleń policji wynika, że kierujący busem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, co doprowadziło do utraty panowania nad pojazdem. Po zderzeniu z barierami auto zjechało na przeciwległy pas ruchu i uderzyło w trzy inne samochody: skodę, hyundaia i peugeota. – Wszyscy kierowcy byli trzeźwi – przekazał podkom. Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

W wyniku wypadku ruch w rejonie Wisłostrady był przez kilka godzin znacznie utrudniony. Policja prowadzi postępowanie, które ma ustalić dokładne przyczyny i przebieg zdarzenia.

